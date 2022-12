Nuovo aereo per i Donnalisi: ma Antonella si arrabbia con Edoardo per la sua poca “gioia”

I Donnalisi litigano per un aereo: Edoardo sbotta

Ancora un altro litigio tra Antonella ed Edoardo. Questa volta a farli litigare un aereo arrivato per i due. Come sempre la Fiordelisi che pochi minuti prima era arrabbiata ha mostrato tutta la felicità appena sulla casetta di Cinecittà è passato uno striscione con belle parole a lei dedicate.

“Il mondo addosso non vi ammazza“, queste poche parole sono bastate per mandare in extasy la gieffina che è saltata di gioia… Una contentezza esagerata, tanto che anche Edoardo glielo ha fatto notare. Ecco che da qui si è scatenato il panico.

Antonella riprende Edoardo per la poca “felicità”

Quando arrivano gli aerei per Antonella la ragazza non sembra contenersi. A far notare questa cosa, non solo il suo compagno ma anche altri gieffini all’interno della casa. Oggi sono bastate due parole per farla volare di nuovo tre metri sopra il cielo. Infatti, la Fiordelisi ha iniziato a saltare di gioia e a urlare tutta la sua felicità, ringraziando chi ha avuto un pensiero per loro.

Nel farlo ha cercato di coinvolgere anche Edoardo che ha semplicemente detto grazie ed è andato in casa. Questa reazione ha subito scatenato l’ira dell’influencer salernitana che ha criticato il fidanzato per non essere stato troppo coinvolgente e gentile verso chi ha speso dei soldi per loro.

A questo punto Edoardo si è stufato e le ha ricordato che non si può litigare anche per un aereo o per essere stato poco gioioso. “Ho detto grazie, ti ho dato un bacio e ti ho abbracciata cosa vuoi di più?” A intervenire anche Tavassi che ha sottolineato la stranezza come sempre del suo comportamento.