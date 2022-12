Uomini e donne registrazione 28 dicembre: tutti contro la dama

Nonostante Ued sia in pausa, il programma condotto da Maria De Filippi continua ad andare avanti con le registrazioni. Proprio il 28 dicembre si è registrata la prima parte della puntata che andrà in onda qualche giorno dopo le festività.

Come sempre grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo sapere con anticipo cosa è accaduto in studio e stando agli spoiler pare che Gemma sia tornata protagonista.

Registrazione 28 dicembre, trono over: una dama scatena il panico

Maria ha fatto sedere Gemma al centro dello studio che ha raccontato che la sua conoscenza con Alessandro sta proseguendo. La dama torinese vuole continuare questa frequentazione, sebbene il cavaliere abbia scelto di proseguire anche con Pamela.

In studio Alessandro e Paola hanno litigato animatamente. In particolare, la dama non è d’accordo con alcune scelte del cavaliere.Si è passati poi a Gloria che ha ribadito di voler chiudere la sua frequentazione con Riccardo in maniera definitiva. Oggi la dama preferisce concentrarsi sulla conoscenza con un altro cavaliere, Umberto.

Ad un certo punto le tensioni in studio si sono sentite quando un’altra dama ha espresso il desiderio di voler conoscere un uomo nel parterre. Stiamo parlando di Cristina che appena ha detto di essere interessata a Alessandro ha fatto scatenare l’ira di Armando. Quest’ultimo l’ha criticata per essere falsa ma contro di lei si sono schierati anche Gianni e Tina.

Uomini e donne, trono classico: Caos tra i giovani

Le anticipazioni del trono classico ci fanno sapere che dopo l’abbandono del trono di Federico si è passati a parlare degli altri due tronisti. Lavinia Mauro, ha litigato in studio con Alessio Corvino. Il corteggiatore si è infastidito parecchio nel vedere la tronista baciare Alessio Campoli durante la loro esterna.

Anche per l’altro Federico le cose si stanno mettendo male. Il suo percorso sta andando avanti tra liti e tensioni, per questo in molti credono che Nicotera farà presto la sua scelta. Oltre questo, la conduttrice mostra a tutti la nuova esterna di Federico e Carola. I due hanno discusso animatamente e non sono neppure riusciti a trovare un punto di incontro.