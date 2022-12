Antonella Fiordelisi, arriva l’affondo dall’ex Chiofalo: “Cosa si può pensare di una che ha foto mezza nuda, su barche con borse e cose…”

Ormai Antonella Fiordelisi sembra sia finita nel mirino di molti. Attorno a lei un caos e non solo dentro la casa, dopo quello che è successo ieri sera con Tavassi ma anche all’esterno. Tutto è iniziato dal risultato del televoto, dove stranamente è risultata la preferita della settimana.

Un risultato che non è andato giù a nessuno dato che su qualsiasi sito la preferita fino a pochi secondi prima era Oriana. A questo però cui sarebbe una spiegazione, pare che i fan dell’ex spadista abbiano comprato bot, scatenando così la furia di molti. Intanto, a schierarsi contro di lei in queste ore anche l’ex fidanzato Francesco Chiofalo con la quale ha avuto una storia lunga tre anni e finita malissimo.

Francesco Chiofalo lancia due frecciate a Antonella

Guardando e ascoltando tutto quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio e finalmente ha detto la sua su quello che sta combinando l’ex fidanzata al reality. nel corso della diretta con Casa Pipol, lenticchio di certo non le ha mandate a dire alla concorrente e possiamo dire che l’ha veramente umiliata.

I due sono stati assieme tre anni, ma come detto in precedenza non è finita bene. Antonella ha sempre avuto un carattere forte, dominante, motivo per cui secondo lui con Edoardo durerà poco. Non riesce a tenerle testa. Inoltre, non capisce perchè avrebbe detto a Donnamaria è la prima volta che mi innamoro, se è stata con me tre anni perchè lo ha fatto?

Lenticchio affonda la gieffina con parole non proprio carine

Ma non è tutto, Francesco ha anche aggiunto che dopo circa un anno che stavano assieme, Antonella ha postato un video piangendo dove diceva che Francesco l’aveva tradita. Sparendo dai social ha riaperto l’account con circa un milione di fan. Una mossa che le ha fatto raccimolare molti seguaci e studiata a tavolino.

Francesco, tornando al tradimento, ha confessato il suo peccato, però ha aggiunto che quando è stato insieme a questa ragazza lui e la Fiordelisi si frequentavano da circa una settimana. “Non si è fidanzati in una settimana.Mettetevi nei miei panni, vedo il suo profilo con foto mezza nuda, su barche con borse e cose... Io che potevo pensare dopo che ero andata a letto con lei? Che ero sposato? Io pensavo avesse altre situazioni così