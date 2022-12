Spoiler GF Vip, l’ex di un noto concorrente sta per entrare in casa ecco chi è

Le dinamiche all’interno della casa del GF Vip non scarseggiano di certo. Stando ad alcuni spoiler trapelati sul web, pare proprio che presto varcherà la soglia della porta rossa l’ex di un noto concorrente, molto discusso in questo periodo.

La bomba è stata sganciata dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione di una sua fan. Vediamo nel dettaglio chi sono i protagonisti di questo gossip e cosa è emerso.

Ecco chi potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip

In queste ore sono trapelati alcuni spoiler molto interessanti sul GF Vip. Nello specifico, pare che l’ex di un concorrente sia pronta per entrare nella casa. Stando a quanto emerso sembrerebbe che la persona in questione diventerà una concorrente a tutti gli effetti. Tuttavia, in corso d’opera è probabile che potrebbero cambiare le carte in tavola e questa donna potrebbe essere solo un’ospite, ma veniamo al dunque.

Il concorrente che verrà colpito da questo ipotetico ingresso è Luca Onestini. Ebbene sì, nella casa del GF Vip dovrebbe entrare proprio una sua ex fidanzata, ma di chi si tratta? Iniziamo subito col dire che non si tratta di Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, è molto impegnata tra il sostituire Sonia Bruganelli in qualità di opinionista del GF Vip e la conduzione del GF Vip Party. L’ex di luca che potrebbe entrare in gioco è Ivana Mrazova.

Spoiler Grande Fratello Vip: ritorno di fiamma o trovata mediatica?

Tra i due la storia è finita anche in malo modo. Sul web non è mai trapelata la verità ufficiale su quello che sia realmente accaduto tra loro. Il possibile ingresso in casa dell’ex di Onestini, dunque, potrebbe servire per sviscerare meglio questa faccenda. Stando agli spoiler forniti da Deianira Marzano, pare che Ivana sia stata beccata al telefono con un agente, il quale le avrebbe confermato il suo ingresso nella casa.

Secondo il punto di vista dell’influencer, nel caso in cui tale notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe sicuramente di una manovra per ottenere visibilità. Ivana, infatti, potrebbe cavalcare l’onda mediatica che si è trovata d’inanzi ed approfittare di questa situazione per emergere. In merito all’ipotesi che possa tornare insieme ad Onestini, invece, pare che questa non sia un’ipotesi da prendere minimamente in considerazione. I due hanno voltato pagina e non c’è più alcuna possibilità per loro.