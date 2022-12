Antonella Fiordelisi e lo scandalo dei BOT: l’ex svela tutta la verità (VIDEO)

Antonella Fiordelisi è finita nel mirino dei gossip in questo periodo a causa dello scandalo dei BOT. Durante lo scorso televoto, infatti, la ragazza è risultata essere la preferita del pubblico, quando sul web la maggior parte del pubblico era assolutamente contro di lei.

Questo, dunque, ha spinto a credere che le sue fanpage abbiano acquistato i cosiddetti BOT, ovvero, dei voti fasulli generati in maniera computerizzata. Ebbene, sulla faccenda è intervenuto anche un suo ex fidanzato.

Francesco Chiofalo parla dello scandalo dei BOT

Antonella Fiordelisi è davvero la preferita del pubblico o è vero lo scandalo dei BOT? Stando a quanto rivelato dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, pare proprio che sia valida la seconda ipotesi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Pipol, infatti, Francesco ha ammesso che in passato è accaduto che Antonella acquistasse dei BOT. Per tale motivo, secondo il suo punto di vista, ci sarebbe un fondo di verità nelle insinuazioni degli utenti del web.

Inoltre, Francesco ha fatto anche un’altra confessione. Sul web, infatti, in questi giorni sono girati degli screen di alcune fanpage di Antonella ed Edoardo in cui gli utenti dicevano che, finalmente, fosse possibile acquistare i BOT, in questo modo avrebbero salvato la loro beniamina. Queste, però, non sono le uniche tematiche che Chiofalo ha affrontato nel corso della sua intervista.

L’ex di Antonella Fiordelisi fa altre confessioni su di lei

Dopo aver parlato dello scandalo dei BOT, infatti, l’ex di Antonella Fiordelisi si è soffermato a descrivere un po’ il carattere della ragazza. A tal riguardo ha detto che nella casa del GF Vip la concorrente si stia limitando parecchio a causa della presenza delle telecamere. Al di fuori, invece, tutti gli atteggiamenti che traspaiono sono decisamente amplificati. Antonella è una grande provocatrice, che ama essere al centro delle dinamiche, in questo senso è una vera protagonista di reality show.

Francesco, poi, ha rivangato anche le cause che hanno spinto lui e la Fiordelisi a lasciarsi. Antonella, infatti, scoprì di un tradimento del ragazzo avvenuto durante le prime settimane di frequentazione tra loro. Francesco si è difeso ammettendo che, inizialmente, reputava Antonella solo una da una notte e via e non si aspettava che tra loro potesse nascere una storia d’amore durata circa tre anni, tra alti e bassi.