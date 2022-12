Oroscopo 31 dicembre 2022: Cancro decisi, Capricorno pieni di iniziative

Nuove emozioni per i nati sotto il segno del Toro secondo l’oroscopo del 31 dicembre. I Bilancia, invece, devono essere un po’ più risoluti e meno indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono giorni in cui non avete nessuna intenzione di cimentarvi in conversazioni troppo complesse con le persone che vi circondano. Imparate a tenere di più sotto controllo le cose che riguardano il vostro futuro.

Toro. Giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Finalmente cominciate a sentire qualcosa emotivamente. Fino a poco tempo fa credevate di essere diventati completamente aridi, ma non è così.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 31 dicembre esortano i nati sotto questo segno ad essere più audaci. Ci sono delle buone occasioni all’orizzonte, ma dovete saper prendere al volo quello che vi capiterà.

Cancro. In questo momento siete molto decisi. Ci sono delle scelte da fare e non esiterete neppure un attimo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, dovete essere un po’ più pazienti e venire in contro al partner.

Leone. Giornata impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Cercate di concludere tutto al più presto, in modo da dedicarvi un po’ alla famiglia e a chiudere questo anno in bellezza in compagnia dei vostri cari.

Vergine. Gli ultimi giorni sono stati un po’ provanti. Cercate di essere decisi e determinati nelle scelte che prendete e portate sempre a termine quello che vi siete prefissati. Giocate d’anticipo nel lavoro e non ve ne pentirete.

Previsioni 31 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cogliete al volo certe occasioni e non pensateci troppo su. Ricordate che nella vita è importante osare e farsi trovare pronti in caso di novità. Buon momento per esternare anche i vostri sentimenti con le persone care.

Scorpione. Nella vita è necessario essere pazienti. Cercate di non essere troppo intransigenti e imparate ad aprirvi di più con le persone care. Tenervi tutto dentro non servirà a nulla, quindi, cercate di essere più espansivi.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 31 dicembre, i nati sotto questo segno sono pronti a cimentarsi in nuove avventure. Non siate troppo duri con voi stessi se non riuscirete a realizzare tutto quello che vi siete prefissati.

Capricorno. Siete pieni di spirito d’iniziativa. Cercate di approfittare di questa ventata di ottimismo per creare dei progetti nuovi nel lavoro. Non perdete tempo in chiacchiere e siate più concreti nel realizzare i vostri obiettivi.

Acquario. Oggi vi sentite un po’ pensierosi e nostalgici. L’ultimo giorno dell’anno vi crea sempre molte riflessioni, ma cercate di non farvi prendere dalla malinconia. Osate e lasciate aperta la porta del cuore.

Pesci. Ci sono dei giorni in cui vi sentite un po’ più espansivi ed altri in cui, invece, siete piuttosto introversi. Ebbene, quest’oggi è tempo di allargare i vostri orizzonti ed essere un po’ più reattivi.