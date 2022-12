Matrimonio Claudia e Lorenzo: lei svela quando si sposeranno e altri dettagli (FOTO)

Come tutti i fan di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi avranno avuto modo di apprendere dai loro social, i due presto si uniranno in matrimonio. Dopo la nascita della loro primogenita Maria Vittoria, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiazzato la sua compagna con la proposta di matrimonio.

I due, però, sono stati molto vaghi in merito alla data delle nozze e ad altri dettagli inerenti questo argomento. In queste ore, però, Claudia ha aperto la box delle domande ed ha risposto a qualche curiosità dei suo fan proprio su tale faccenda.

Ecco i dettagli della proposta di matrimonio di Lorenzo a Claudia

In queste ore, Claudia Dionigi ha risposto a delle domande di alcuni fan ed ha svelato dei dettagli sul matrimonio con Lorenzo Riccardi. Innanzitutto la giovane ha spiegato in maniera un po’ più dettagliata come sia avvenuta la proposta. La ragazza ha spiegato che tutto sia avvenuto il 24 dicembre. I due si trovavano in famiglia e, ad un certo punto, Lorenzo si è allontanato dicendo di dover cambiare il pannolino alla piccola Mavi. Dopo poco, poi, è entrato in sala e tutti i parenti erano radunati attorno al divano.

Lorenzo si è avvicinato a Claudia con la bimba in braccio e la scritta sul body che diceva: “Mamma vuoi sposare il mio papà”. Riccardi, poi, si è inginocchiato ed ha fatto la proposta ufficiale. Per Claudia è stata una gioia immensa. La ragazza ha molto apprezzato il fatto che tutto sia avvenuto in famiglia, in un ambiente amorevole e accogliete. La Dionigi, però, non ha potuto fare a meno di ammettere di essere quasi venuta meno, poiché in questo periodo ci sono state troppe emozioni.

Quando si sposeranno i due ex di Uomini e Donne?

In merito alla data del matrimonio, invece, Claudia ha detto che sia lei sia Lorenzo preferiscono andarci piano. Adesso la loro priorità è la piccola Maria Vittoria, pertanto, vogliono aspettare che la piccola cresca un po’ prima di coinvolgerla in un matrimonio. Per tale ragione, entrambi sono convenuti sul fatto di scegliere il 2024 come anno per celebrare la loro unione.

Claudia, poi, ha svelato anche qualche dettaglio sulla scelta del nome. A tal riguardo, ha detto che Vittoria è il nome di sua nonna. A Lorenzo piaceva il nome doppio, pertanto, alla fine i due hanno scelto di chiamare la piccola Maria Vittoria.