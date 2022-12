GF Vip, Antonella ha paura di Edoardo e Micol? Giaele scopre tutto: cosa è successo

La giornata di ieri è stata particolarmente movimentata nella casa del GF Vip a causa di una discussione molto accesa tra Antonella, Edoardo e Micol. La prima ha cominciato ad attaccare la coppia con accuse e insinuazioni piuttosto pungenti.

I due, chiaramente, non sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di replicare a tono a tutte le accuse della loro interlocutrice. Dopo poco, però, a rendere il clima ancora più acceso è stata Giaele De Donà, la quale ha fatto confessioni inedite sulla Fiordelisi.

La strategia di Antonella contro Edoardo e Micol

Dopo le discussioni tra Antonella, Edoardo e Micol avvenute ieri nella casa del GF Vip, Giaele De Donà ha fatto una disamina molto interessante di quanto accaduto. Nello specifico, infatti, la ragazza ha alluso al fatto che Antonella potrebbe essere spaventata da Edoardo e Micol. La concorrente, infatti, ha perfettamente compreso che le coppie all’interno dei reality show sono particolarmente forti e amate dal pubblico.

Per tale ragione, la Fiordelisi sarebbe spaventata dal fatto che , adesso, possano prendere il posto dei Donnalisi. Proprio in virtù di questo, dunque, la ragazza avrebbe deciso di mettere in pratica una strategia piuttosto machiavellica. Attaccando e sminuendo costantemente Tavassi e la Incorvaia, l’influencer starebbe cercando di portare il pubblico dalla sua parte, ancora una volta. (Contnua dopo il video)

“Lei che comunque è molto brava in questo gioco, sapendo che voi due siete una coppia e state ricevendo aerei, secondo me questa cosa un pochino le da fastidio. Lei sa che le coppie qui dentro sono forti” MIO DIO GIAELE 👏🏻#gfvip #incorvassi #gioiellerspic.twitter.com/ityv10OEW5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 28, 2022

Tavassi perde consensi fuori dal GF Vip

Giaele De Donà, infatti, ha notato che, ogni volta che Antonella ne ha la possibilità, prende di mira Edoardo e Micol nella casa del GF Vip. Ma sarà davvero questo il motivo che spinge la concorrente a comportarsi in questo modo? Al momento non è dato saperlo. Solamente il tempo porterà alla luce tutte le risposte. Ad ogni modo, in questo periodo stanno emergendo dei comportamenti di Edoardo che non stanno molto piacendo al pubblico da casa.

Tavassi, infatti, era molto amato dal pubblico, ma in questo periodo molti telespettatori si stanno ricredendo. Il ragazzo adopera un linguaggio davvero parecchio scurrile. In queste ore ha addirittura giurato sulla morte di tutta la sua famiglia per far sì che i coinquilini credessero alle sue parole. Questo, dunque, sta dirottando i telespettatori del GF Vip in un’altra direzione. Edoardo sta perdendo clamorosamente consensi o si tratta solo di un semplice dissenso momentaneo?