GF Vip7, ancora caos per il televoto di Antonella: Alfonso Signorini pronto a un piano B?

Caos al Grande Fratello Vip

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è scoppiato un vero e proprio caos. Nessuno infatti crede che la preferita della settimana sia stata Antonella Fiordelisi anche perchè nessun sito la dava tra queste. Al suo posto c’era Oriana e tutti ormai hanno capito che qualcosa è stato combinato con il televoto.

Insomma, si è trattata di una situazione che non è piaciuta affatto ai fan del programma che continuano a scatenarsi sui social a distanza di giorni. Inoltre, a prendere parte a quello che sta accadendo anche molti ex concorrenti che sembrano aver capito tutto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo adesso.

GF Vip7: tutti contro Antonella Fiordelisi dopo il resoconto del televoto

Come detto in precedenza la vittoria di Antonella Fiordelisi è apparsa fin dal primo istante molto curiosa e gli appassionati del reality vogliono vederci chiaro. I dubbi poi sono aumentati dopo che si è capito che i fan dell’influencer salernitana hanno utilizzato procedure illecite per votarla.

Un caos che ha coinvolto sia il reality che lo stesso Alfonso Signorini. Motivo per cui visti ancora i continua attacchi sia alla concorrente che a tutto il programma, si potrebbe arrivare ad un’altra conclusione.

Alfonso Signorini pronto con un piano B

Che ci fosse qualcosa di anomalo in questo risultato del televoto si era capito fin dal primo istante, tanto che anche Giulia Salemi e Alfonso durante la diretta non se lo spiegavano. Ma a schiarire le idee ci hanno pensato gli stessi fan di Antonella che hanno ammesso di essere ricordi a bot e flussi esteri.

Alla luce di ciò anche Signorini si sarebbe insospettito e ora insieme alla produzione sta cercando di trovare la giusta soluzione a questo casino. Annullerà il televoto? O lo rifarà rimandando in nomination la schermatrice? Non ci resta altro che attendere