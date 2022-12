Isola dei famosi, anticipazioni: pronti a sbarcare due discutissimi cavalieri di Ued

Manca ancora molto per la prossima edizione de l’isola dei famosi ma possiamo dire che la macchina del reality è già in movimento. Il programma condotto anche quest’anno da Ilary Blasi dovrebbe prendere parte ad aprile dopo la fine del GFVip.

Intanto, oltre agli opinionisti e al possibile inviato che sembra certo ormai non è più Alvin grande curiosità c’è soprattutto sui concorrenti.

Isola dei famosi: in arrivo nel cast due cavalieri del trono over

Di sicuro come accade in ogni edizione, Ilary Blasi e tutta la sua troupe è sempre molto attenta nello scegliere il cast. Lo scorso anno la presentatrice ha deciso di introdurre le coppie, come Carmen di Pietro e il figlio e i fratelli Tavassi. Sembra che anche per quest’anno abbia la stessa idea e stia puntando invece su Samantha De Grenet e suo figlio.

Nella lizza, però sono finiti anche due nomi di due cavaliere del trono over di Uomini e donne molto discussi. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e di Armando Incarnato che con il loro bel caratterino e la perfetta forma fisica sicuramente potrebbero essere ottimi concorrenti.

I due sono da sempre rivali, ma adesso potrebbero trovarsi a convivere sulla stessa spiaggia. Lo spirito di convivenza riuscirà a legarli? Oppure saranno cane e gatto anche in Honduras? Al momento la notizia è solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze

Anche Jasmine Carrisi potrebbe entrare nel cast

Ma non solo anche la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, è stata contattata per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Lei stessa ha però svelato che sarebbe indecisa in merito al prendere parte al programma e per un motivo ben preciso. “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“, ha confessato la giovane che sta seguendo le orme di suo padre Al Bano come cantante.