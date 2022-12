Rissa al GF Vip, Donnamaria “aggredisce” Oriana, il web protesta: “Fuori, non si tocca una donna” (VIDEO)

In queste ore è scoppiato un litigio fortissimo nella casa del GF Vip tra Oriana Marzoli e alcuni concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria. Tutto è cominciato nel momento in cui la Marzoli ha definito “cane” il compagno di Antonella.

L’intento della giovane era quello di sminuire il suo coinquilino accusandolo di fare sempre quello che gli dice la Fiordelisi. Queste parole, però, hanno scatenato l’ira del concorrente che, infatti, pare abbia toccato fisicamente Oriana.

Lo scontro durissimo tra Oriana ed Edoardo

Nella casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda tra Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria. La prima stava discutendo con Antonella Fiordelisi quando, ad un certo punto, ha definito “cane” il suo compagno. Edoardo era nelle vicinanze, pertanto, ha udito i termini adoperati dalla coinquilina. Per tale ragione, il concorrente è uscito furioso in giardino e si è rivolto con fare minaccioso contro la Marzoli.

Il ragazzo si è messo di fronte a lei ed ha cominciato a gridarle in faccia. Ad un certo punto, poi, per richiamare la sua attenzione, dato che Oriana continuava ad attaccare Antonella, Edoardo l’ha un po’ strattonata. La Marzoli ha replicato esortando il suo compagno d’avventura a non metterle le mani addosso. In quel momento, anche gli altri coinquilini sono intervenuti per cercare di porre fine a quella scena davvero orribile.

Il pubblico del GF Vip chiede l’uscita di Donnamaria

Ad ogni modo, il pubblico da casa che ha assistito a questa scena non ha potuto fare a meno di sbottare contro Edoardo Donnamaria. I termini adoperati da Oriana durante la discussione con Antonella al GF Vip non sono stati certamente carini, tuttavia, le mani addosso non possono essere giustificate in alcun modo. Moltissimi telespettatori, infatti, si stanno riversando sui social chiedendo, in maniera piuttosto unanime, l’uscita di Edoardo Donnamaria dalla casa del GF Vip.

Al momento, però, gli autori del programma non hanno ancora preso una decisione a riguardo. Gli animi in casa sono ancora tesi. Oriana, infatti, ha discusso duramente anche con Daniele Dal Moro. Quest’ultimo l’ha accusata di essere la persona più falsa di questo reality show, che pensa unicamente a se stessa e ai follower. Anche in questo caso i toni sono stati piuttosto esasperati e la situazione è degenerata richiedendo l’intervento degli altri concorrenti.