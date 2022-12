GFVip, Davide ha tradito veramente Chiara: spunta la foto, ecco chi è

E’ arrivata la conferma proprio pochi istanti fa. Nei mesi scorsi si è parlato tanto del presunto tradimento da padre di Davide Donadei nei confronti di Chiara Rabbi.

I due a settembre hanno avuto anche un duro confronto nel salotto di Maria De Filippi, dove come in molti ricorderanno è spuntato anche il nome di Roberta di Padua. L’ex tronista e la dama si sono visti a cena e tra di loro c’è stato anche un bacio.

A parte questo la Rabbi ha parlato anche di alcuni messaggi che il suo ragazzo scriveva ad altre persone. Insomma, alla fine la loro storia è finita e pure in malo modo. Entrato da poche settimane nella casa del GFVip i presunti tradimenti del giovanotto sono di nuovo al centro dei pettegolezzi ed ecco che ora però è venuta fuori una clamorosa verità.

Davide Donadei ha tradito Chiara proprio con lei

Pochi istanti fa, a sganciare la bomba ci ha pensato Deianera Marzano. La blogger ha scritto un lungo post sul proprio account dove fa presente che il tradimento di Davide Donadei a Chaira c’è stato eccome. E’ il momento di dire le cose come stanno ha scritto, Deianera, Davide quando era con Chiara l’ha tradita. E’ stato con Arianna Gianfelici.

Le due ragazze hanno parlato e si sono anche chiarite ma non si sa perchè lui non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto già tempo fa ed è giusto dirlo.

Chi è Arianna Gianfelici

la storia di Arianna Gianfelici è uscita fuori quando Davide e Chiara si sono scontrati a Ued. Mentre andava in onda la puntata la ragazza, ha scritto un lungo messaggio sul suo account alzando un nuovo polverone attorno a l’ex tronista.

In pratica la giovane aveva lasciato intendere che tra di loro ci fosse stato qualcosa mentre lui era fidanzato con la Rabbi. Per chi non la ricordasse Arianna ha preso parte ad Amici nelle vesti di cantante qualche anno fa. Ad oggi quelle che erano solo voci sono state confermate da Deianera.