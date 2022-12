Nuova rissa al GF Vip, Oriana a muso duro con Antonella: la regia censura ma tardi (VIDEO)

Possiamo dire che si è trattato di un pomeriggio di fuoco quello appena terminato al GFVip. Infatti, oggi si sono scontrati diversi vipponi, prima Oriana con Daniele e poi sempre la Marzoli con Antonella.

Che le ultime due poco si piacciono questa è cosa ben saputa ma quello che è successo ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Tra le due sono volati paroloni e si sono affrontate faccia a faccia tanto che la regia si è ritrovata costretta a censurare.

Dopo lo scontro tre le due gieffine a causa dell’ atteggiamento dell’esperta di reality nei confronti di Edoardo Donnamaria, oggi è arrivato l’ennesimo faccia a faccia, una lite così dura da spingere la produzione del Gf Vip a decidere di censurare le immagini.

Scontro di fuoco tra Antonella e Oriana

Tutto è partito dalle nomination dell’ultima puntata dove la Fiordelisi ha detto la sua in merito alle scelte fatte in trasmissione proprio dalla Marzoli. Un confronto con Sarah Altobello che ha poi visto intervenire la venezuelana, ovviamente. A tirarla in ballo è stata proprio Sarah che ha fatto da miccia tra le due.

Alcuni nella casa del Grande Fratello Vip ritengono che l’ex schermitrice sia un’abile giocatrice, e che il suo atteggiamento cambia dalla diretta al corso della settimana. Gli altri concorrenti ritengono che la Fiordelisi voglia manipolare il pubblico, giocando a fare la vittima.

GF Vip: scatta la censura da parte della regia

Questo è motivo che ha spinto Oriana ad attaccare Antonella: hanno litigato perché la venezuelana ha sottolineato come la Donnalisi sia sempre pronta a seminare zizzania tra i vari concorrenti del reality. Un pensiero che è condiviso anche da Edoardo Tavassi il quale l’ha criticata pesantemente poche ore prima, come del resto anche Micol.

Il quel caso l’ex schermatrice è riuscita a far scatenare una sorta di gelosia tra i due lasciandosi andare ad una frase infelice. Insomma, tra Oriana e Antonella questa volta sono volati paroloni e la venezuelana ha perso letteralmente le staffe. Infatti, si temeva che le due potessero arrivare alle mani tanto che la regia si è trovata costretta a censurare.