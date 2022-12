GF Vip 7, il padre di Antonella lancia accuse pesantissime a Chiofalo: scatta la denuncia?

Il padre di Antonella Fiordelisi sembra davvero un fiume in piena. Pur di proteggere sua figlia sembra pronto a tutto e a dimostrarlo ci sono i continui attacchi del senior verso chiunque prova ad infangarla.

Poche ore fa, ad attaccare l’ex spadista salernitana ci ha pensato il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Quest’ultimo infatti le ha lanciato accuse pesanti facendo riferimento anche a quando si sono lasciati. Secondo l’influencer romano, Antonella vivrebbe solamente per i suoi follower motivo per cui ha messo in scena tutta la questione del suo tradimento.

Inoltre, ha poi precisato che per lui il tradimento non c’è stato dato che si frequentavano da appena una sola settimana. Ecco però che ad intervenire ci ha pensato come sempre il padre della giovane che ancora una volta ha deciso di difenderla

GF Vip7: Antonella Fiordelisi smascherata da Francesco Chiofalo

Dall’ultima puntata del GF Vip, il clima nella Casa di Cinecittà è a dir poco infuocato. Le discussioni sono all’ordine del giorno e Antonella Fiordelisi è tra i Vipponi in grado di infiammare l’atmosfera a suon di liti e discussioni. Non solo con il fidanzato Donnamaria ma anche con il resto degli inquilini.

Una situazione che non sembra tranquilla nemmeno fuori casa dato che sono in tanti ad attaccarla in questi giorni. In queste ore sono volati stracci e parolone tra Antonella e gli Incorvassi ma come detto in precedenza ad attaccarla ci ha pensato anche il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Stefano Fiordelisi manda una stoccata a l’ex genero

Le parole di Chiofalo dette a Casa Pipol hanno fatto e non poco storcere il naso al padre di Antonella. Il signor Stefano, attivissimo sui social, nelle passate ore ha voluto mandare attraverso una Instagram Story una stoccata il cui destinatario, non citato apertamente, sembrerebbe essere proprio Francesco: “Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza simili soggetti.” Parole non proprio carinissime verso l’ex genero che al momento ha deciso di tacere. Vedremo se Signorini deciderà di farlo entrare direttamente in Casa per un confronto con la sua ex o se partiranno direttamente denunce da parte dei legali