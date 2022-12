Uomini e Donne registrazione 29 dicembre: scattano due baci importanti

Giovedì 29 dicembre 2022 c’è stata l’ultima registrazione dell’anno di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato soprattutto dei tronisti. Purtroppo, però, nessuno dei due ha annunciato la scelta.

I tronisti, dunque, concluderanno il loro percorso direttamente nel nuovo anno. Due di loro, però, hanno dato luogo a dei baci davvero importanti. Al trono over, invece, per Gemma Galgani è arrivata una nuova delusione.

Cosa è accaduto al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne rivelano che Federico Nicotera ha portato in esterna Alice. I due sono stati molto bene, al punto che si sono scambiati anche dei complimenti ed un bacio molto appassionato. Al termine dell’esterna, però, i due sono arrivati sotto casa di lui e il ragazzo ha deciso di non far salire sopra la corteggiatrice. Questo ha turbato parecchio la ragazza. In studio, però, ad essere particolarmente triste è stata Carola.

La ragazza, infatti, si è messa a piangere, al punto che Federico l’ha consolata e l’ha invitata a ballare. Lavinia Mauro, dal canto suo, ha portato in esterna Alessio Corvino. I due avevano pesantemente discusso in una precedente registrazione, mentre stavolta hanno fatto la pace. Tra di loro, infatti, è scattato anche un bacio estremamente passionale. Tornata la linea allo studio, poi, è scattato il putiferio.

Spoiler trono over registrazione 29 dicembre

Alessio Campoli, infatti, ha duramente attaccato la tronista, convinto del fatto che, ormai, lei abbia fatto la sua scelta. La ragazza, però, ha provato a calmarlo, ma senza riuscirci. Alessio, dunque, è uscito dallo studio furioso e la tronista lo ha raggiunto fuori. Successivamente, poi, la situazione si è placata e i due sono rientrati. Per quanto riguarda l’altro Federico, invece, non ci sono aggiornamenti,

Al trono over, invece, nella registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne, Gemma ha avuto una nuova delusione. Il signor Alessandro, con cui la Galgani si stava frequentando, ha palesato il fatto di reputare Gemma solamente un’amica. Per tale ragione, sta conoscendo altre donne. A centro studio, infatti, siederanno Cristina, Daniela e Desdemona. A quanto pare, dunque, nessun lieto fine per Gemma alla fine di questo nuovo anno trascorso all’interno degli studi Elios di cinecittà. Tra Riccardo e Gloria sembra che tutto sia finito, chissà se non ci saranno dei cambiamenti entro capodanno. Staremo a vedere.