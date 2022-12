Davide Donadei, nuovi retroscena sulla presunta amante: messaggi privati e foto inedite

In questi giorni sono trapelate delle notizie piuttosto compromettenti che riguardano Davide Donadei e la sua presunta amante. Il ragazzo pare avesse tradito Chiara Rabbi con Arianna Gianfelici.

All’interno della casa del GF Vip, però, il concorrente sta omettendo questo particolare e si sta soffermando a parlare solamente della forte gelosia di Chiara, che avrebbe causato la fine del loro rapporto. L’influencer Deianira Marzano, allora, sta sbugiardando il ragazzo in tutti i modi. Vediamo cos’altro ha detto in queste ore.

Altri dettagli sulla presunta amante di Davide Donadei

Davide Donadei aveva davvero un’amante? Il concorrente del GF Vip ha sempre dichiarato che la relazione con Chiara Rabbi sia terminata a causa della troppa gelosia di lei. A quanto pare, però, la ragazza ne aveva ben donde per essere gelosa. Pare, infatti, che Davide l’avesse tradita più volte con Arianna Gianfelici. Questo argomento, però, non è mai saltato fuori da parte dei diretti interessati. A svelare tutto è stata Deianira Marzano.

Quest’ultima ha pubblicato delle Instagram Stories contenenti delle prove di tale relazione. Nello specifico, compaiono delle chat private intercorse tra i due e dei video inediti di quando Davide e Arianna stavano insieme. Per quanto riguarda i messaggi che i due si sono scambiati pare proprio che i ragazzi si fossero sentiti a tarda notte, alle 3:00 del mattino e si siano mandati alcuni messaggi inerenti un loro presunto incontro.

Come reagirà il concorrente del GF Vip?

A seguire, poi, Deianira ha pubblicato anche un video in cui si vedono i due in atteggiamenti piuttosto complici e compromettenti. Insomma, pare proprio che Davide Donadei non abbia scuse ed abbai avuto davvero un’amante durante la relazione con Chiara Rabbi. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto per commentare la vicenda.

Davide, chiaramente, non può in quanto è recluso nella casa del GF Vip, ma molto presto potrebbe essere messo al corrente di tutto, pertanto, sarà costretto a dare delle risposte sulla faccenda. Arianna, dal canto suo, ha un profilo privatissimo, pertanto, non vi è possibile accedervi agevolmente. Infine, Chiara Rabbi non ha commentato la vicenda. La ragazza ha appena annunciato di non stare molto bene, pertanto, trascorrerà un po’ di tempo in casa, circondata dall’affetto e dal calore della sua famiglia. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.