Edoardo getta fango su Antonino al GF Vip: Antonella prende una posizione clamorosa

La notte appena trascorsa nella casa del GF Vip è stata contraddistinta da discussioni piuttosto accese. Anche Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria si sono punzecchiati in maniera piuttosto piccata.

Ad ogni modo, a generare particolare clamore è stata soprattutto la posizione che ha preso Antonella Fiordelisi a riguardo. Dalla parte di chi si sarà schierata la giovane influencer napoletana? Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Edoardo e Antonino al GF Vip

Notte di disguidi nella casa del GF Vip. Si può dire che ieri abbiano discusso tutti contro tutti. Ad animare particolarmente la situazione è stato uno scontro tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. A dare il via allo scontro è stato quest’ultimo, il quale ha attaccato il compagno di avventura definendolo come una persona falsa. Il giovane ha fatto leva soprattutto sul modo in cui il parrucchiere si è relazionato con alcune donne della casa.

Secondo il punto di vista del volto di Forum, infatti, Antonino si sarebbe comportato molto male con Ginevra, Giaele e Oriana. A tal riguardo, per cercare di spiegare meglio al coinquilino il suo punto di vista, Edoardo ha fatto un po’ il riassunto di quello che è stato il percorso di Antonino nella casa per quanto riguarda il suo relazionarsi alle donne. Il giovane è partito da Ginevra, passando a Giaele, per poi essere interrotto dal coinquilino. (Continua dopo il video)

La posizione di Antonella Fiordelisi

Edoardo ha detto ad Antonino che a inizio GF Vip sembrava essere intenzionato a dare luogo alla storia della vita con Ginevra. I due sembravano molto presi l’uno dall’altra. Dopo poco, però, tutto è scemato in un nulla di fatto e Spinalbese ha dato luogo ad una “mezza cosa” con Giaele, assumendo lo stesso comportamento usato in precedenza. Dinanzi queste parole, però, Antonino lo ha interrotto.

L’ex di Belen Rodriguez, infatti, ha stroncato sul nascere la disamina del coinquilino dicendo che non fosse affatto vero quello che stesse dicendo. Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Antonella. La ragazza si è schierata dalla parte di Antonino, accusando il suo fidanzato di essere in errore. Questa presa di posizione, chiaramente, non ha fatto per nulla piacere ad Edoardo, che comunque ha continuato a restare della sua idea. Il giovane, infatti, ha proseguito nel suo sproloqui contro il parrucchiere.