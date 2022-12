Oroscopo 1° gennaio 2023, classifica: Leone coraggiosi, Acquario in cerca di attenzioni

Secondo l’oroscopo del 1° gennaio 2023, i nati sotto il segno dello Scorpione stanno per prendere una decisione importante in amore. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, sono un po’ giù di corda

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. L’anno comincerà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. Siete molto determinati e coraggiosi, qualità che vi saranno di grande aiuto in ambito professionale. Osate e non aspettate che siano gli altri a decidere per voi.

2 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 1° gennaio 2023 vi invitano a prendere con leggerezza alcune faccende che, solitamente, vi generano un certo turbamento. Dal punto di vista personale ci sono dei risvolti.

3 Sagittario. Ottimo momento per inseguire un vostro sogno. Le persone che vi circondano potrebbero rimanere spiazzate da ciò che siete in grado di fare nel momento in cui vi ponete un obiettivo. Osate e vedrete che non vi pentirete.

4 Cancro. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Approfittate di questo nuovo anno per concretizzare un desiderio che avevate nel cassetto da un bel po’ di tempo.

5 Scorpione. Il primo giorno dell’anno, solitamente, non è il vostro giorno preferito. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più ottimisti. In amore è tempo di prendere una decisione importante, non tiratevi indietro.

6 Acquario. I nati sotto questo segno sono alla continua ricerca di consensi e di attenzioni. Soprattutto in amore sentite forte il bisogno di mettervi in gioco e di godervi appieno questo momento di positività.

Previsioni astrali 1° gennaio 2023 degli ultimi sei segni

7 Ariete. Siete un po’ confusi per quanto riguarda l’amore. Meglio essere determinati e non aspettare che siano gli altri a decidere al vostro posto. Interessanti risvolti per quanto riguarda la carriera, potrebbe essere in arrivo un avanzamento.

8 Toro. Giornata un po’ uggiosa. Cercate di trascorrerla in compagnia di quelle persone che sono in grado di strapparvi un sorriso. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma cercate di non essere troppo frettolosi.

9 Pesci. Oggi non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Impegnatevi un po’ di più per riuscire a realizzare gli obiettivi che vi siete prefissati. L’Oroscopo del 1° gennaio vi invita ad essere scaltri.

10 Vergine. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono delle decisioni da prendere, alcune delle quali anche piuttosto importanti e decisive. Non siate troppo titubanti, nella vita è importante cogliere l’attimo.

11 Gemelli. Ci sono giorni in cui siete un po’ giù di corda, questo è uno di quelli. Ad ogni modo, non siate troppo polemici e date solo tempo al tempo. Intanto, potreste ingannare la vostra mente facendo le cose che amate fare di più.

12 Capricorno. Siete un po’ demotivati, ma non perdetevi d’animo. Il 2023 sarà un anno molto importante per voi, durante il quale potreste arrivare a prendere delle decisioni alquanto serie, non arrendetevi.