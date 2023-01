Oroscopo 2 gennaio 2023: Vergine e Pesci verso delle risposte

Le previsioni dell’oroscopo del 2 gennaio 2023 invitano i Bilancia a risolvere alcuni malintesi sul lavoro. I Leone, invece, sono un po’ indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In arrivo cambiamenti e novità, la cosa importante è non perdere mai la concentrazione. Dal punto di vista sentimentale dovete essere un po’ più diretti. Evitate di girarci sempre attorno.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 2 gennaio 2023 invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più reattivi. In questo periodo siete stati un po’ passivi, pertanto, adesso è il momento di darvi da fare.

Gemelli. Siete stati un po’ giù di corda negli ultimi giorni, ma presto potrebbero esserci delle novità. Credete di più in voi stessi e non perdete mai la speranza. Prendetevi cura un po’ di più del vostro corpo.

Cancro. Giornata molto produttiva sul lavoro. Dopo alcuni giorni di stallo, finalmente, oggi si torna ad essere produttivi. Siete tra i segni che non riescono a stare senza fare nulla, pertanto, trovate sempre il modo per darvi da fare.

Leone. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni che riguardano il vostro futuro. Se state aspettando l’occasione della vita, potreste restare in attesa per molto tempo. Spesso le cose belle si presentato sotto diverse forme.

Vergine. Giornata molto gratificante quella di oggi. Se siete al lavoro, cercate di essere concentrati e vedrete che produrrete moltissimo. In caso contrario, invece, approfittare di questo momento per fare cose che, solitamente, evitate per paura.

Previsioni 2 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo malinteso. Ad ogni modo, cercate di non perdere la pazienza ed esprimete i vostri punti di vista con maggiore diplomazia. In ambito sentimentale ci sono delle belle novità.

Scorpione. In amore siete molto appagati. Vi sentite amati e, al contempo, amate. Nel caso dei single, però, l’amore potrebbe essere sostituito dall’amicizia. Credete molto in questo valore e quando vi legate a qualcuno vi donate completamente.

Sagittario. Cecate di essere un po’ più disponibili. Gli impegni della vita effettivamente tolgono molto spazio per altre cose, tuttavia, cercate di essere determinati. Non aspettate che passi il prossimo treno, perché spesso non ricapita.

Capricorno. Buon momento per allargare i vostri orizzonti secondo l’oroscopo del 2 gennaio 2023. Cercate di essere sempre intraprendenti e non appoggiatevi sugli altri. Ricordatevi che ha sempre valore il detto che dice: chi fa da sé fa per tre.

Acquario. Nella vita ci vuole un po’ di sale in zucca e voi ne avete da vendere. Non lasciate che il giudizio altrui vincoli certe scelte. Sia in ambito sentimentale, sia professionale dovete essere più determinati.

Pesci. Stano per arrivare delle risposte, quindi, tenete gli occhi ben aperti. Se in questi giorni vi siete molto interrogati su di una faccenda, adesso tutti i nodi potrebbero venire al pettine. Abbiate fede e pazienza.