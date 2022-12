GF Vip, Scoppia la lite senza precedenti: volano schiaffi e insulti. Chiesta squalifica e chiusura programma! (VIDEO)

Si continua a litigare nella casa del Grande Fratello Vip e qui sembra che nessuno faccia nulla per mettere ordine. Intanto, dopo quello che è trapelato in tv, il web si è praticamente indignato chiedendo provvedimenti seri ma anche la chiusura del programma.

Per tanti, quest’anno si è visto un po’ troppo e si è superato davvero il limite della civiltà. La lite che si è scatenata questa notte ha interessato Nikita e Sarah e sembra che tra le due siano volati anche dei ceffoni, oltre che insulti pesanti. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

GF Vip, giornata di litigi e tensioni tra i concorrenti

Già nel pomeriggio c’è stato un forte scontro tra Antonella, Edoardo e Oriana. I tre si sono scontrati pesantemente tanto che la regia si è trovata costretta a censurare. La Marzoli ha criticato la Fiordelisi di essere falsa e di vivere solamente per i suoi follower. E’ la prima a mettere zizzania in casa e non fa altro che creare dinamiche davvero ridicole.

Successivamente poi alla discussione si è aggiunto Daniele Dal Moro e anche quest’ultimo non è stato clemente. Il ragazzo si è scagliato contro la venezuelana usando termini che poco sono piaciuti agli utenti.

Ma la situazione di tensione è proseguita anche in serata. Il veneto e Oriana hanno ripreso a discutere dopo un gioco di gruppo dove lei aveva proposto a Nicole Murgia di dormire con Dal Moro e a lui ha dato fastidio.

Volano schiaffi tra Nikita e Sarah: il web chiede la chiusura del programma

Ma la situazione in casa è continuata a degenerare. Davide Donadei ha affrontato Oriana accusandola di rubare spesso agli altri le bottiglie di vino. A quel punto Luca Onestini è intervenuto per difendere la sua amica. Daniele ha colto la palla al balzo per accusare la Marzoli di falsità e tirare fuori una confidenza della ragazza che ha fatto su Antonino. Quest’ultimo, messo in mezzo, ha chiesto a Luca una spiegazione su un confessionale dove lui dichiarava che il coiffeur è solito “appendere” le donne.

Nicol conferma che è stata Sarah a tirare una cinquina a Nikita. Invece quasi tutta casa sta dando la colpa a Nikita. VI DOVETE VERGOGNARE. #gfvip #nikiters @JeyPelizon pic.twitter.com/FljTntCIaL — intollerabile (@evitami_) December 30, 2022

A quel punto Spinalbese ha accusato Patrizia Rossetti di avere avuto degli atteggiamenti non proprio sinceri nei confronti di Daniele, Wilma Goich e Micol Incorvaia. Questa osservazione ha mandato su tutte le furie la conduttrice tanto da sfiorare una vera e propria rissa. Nel frattempo Sarah e Nikita si sono prese a schiaffi!