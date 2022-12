Al GF Vip7 tutti seguono un copione? Dana Saber smaschera la produzione (VIDEO)

Non è la prima volta che si parla di organizzazioni al GFVip. A volte per gli spettatori che guardano il reality da casa sembra davvero tutto assurdo, ovvero come sia possibile che alcune persone o alcune dinamiche si possono creare così all’improvviso.

A volte capita di assistere a discussioni che non hanno alcun senso o a teatrini che sembrano davvero surreali. Motivo per cui ad alcuni è venuto sempre il dubbio che dietro tutto ciò ci fosse la produzione. E’ possibile che la regia da ai concorrenti una sorta di copione da leggere in modo da creare dinamiche accattivanti in casa e non perdere lo share? A quanto pare sembra di si.

Dana Saber e l’interesse per George

Poche ore fa a schiarire le idee confuse dei telespettatori che possiamo dire da due giorni non fanno altro che assistere a litigi e scontri tra i concorrenti, ci ha pensato Dana Saber. La new entry che da poco ha preso parte al reality mentre parlava con Antonella ha dichiarato qualcosa di sconvolgente.

Come tutti ricorderanno qualche giorno fa la modella marocchina aveva espresso il desiderio di voler corteggiare George. Secondo la ragazza è l’unica persona per il quale prova un reale interesse. Ma è davvero così?

GFVip, la produzione dietro alcuni movimenti dei concorrenti

Secondo un video che in queste ore sta circolando in rete dietro l’interesse di Dana Saber nei confronti di George ci sarebbe un altro motivo. Quale? La modella ha dichiarato che a consigliarle di avvicinarsi a George è stata proprio la produzione, in modo da creare una nuova dinamica e provare a far sbloccare il giovane. La ragazza lo ha raccontato ad Antonella Fiordelisi nell’orecchio convinta che nessuno avesse sentito. Infatti, nella clip basta guardare la faccia dell’ex spadista….