Uomini e donne, registrazione 29 dicembre: Maria perde il controllo e fa a pezzi lo storico cavaliere

Grazie alle anticipazioni di Uomini e donne possiamo dire cosa è accaduto durante la registrazione di ieri sera. Il 29 dicembre a pochi giorni dalla fine di questo 2022 si è registrata una nuova puntata del format che andrà in onda dal 9 gennaio 2022.

Come sempre tanti colpi di scena anche se questa volta pare che Maria si sia arrabbiata in modo particolare con un cavaliere. La conduttrice avrebbe perso le staffe tanto da arrabbiarsi pesantemente.

Riccardo e Gloria si riavvicinano ma Maria subito stoppa il cavaliere

Le anticipazioni ci fanno sapere che nel corso della registrazione del 29 dicembre sono tornati al centro studio Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Maria De Filippi, che successivamente si è scagliata contro Armando, ha chiesto anche a Umberto di posizionarsi sulla sediolina rossa. Quest’ultimo ha avviato di recente una conoscenza con la dama ma tra di loro sono subito iniziati i problemi. Pare, infatti, che appena Gloria si è avvicinata a Umberto ecco che è spuntato Guarnieri chiedendo di volerla vedere.

Di conseguenza, la Nicoletti ha fatto un passo indietro con il nuovo corteggiatore e ha visto Riccardo. A questo punto a prendere la parola ci ha pensato Maria che ha fatto presente al cavaliere tarantino di essere strano e di credere che le donne per lui sono un possesso. Appena le sta perdendo subito parte alla carica…

Uomini e donne, anticipazioni: La De Filippi perde le staffe con Armando Incarnato

Il vero caos è scoppiato quando Maria De Filippi ha ripreso Armando Incarnato. Oltre ad aver fatto una bella ramanzina a Riccardo, la conduttrice non è riuscita a trattenere il suo disappunto anche con il cavaliere napoletano.

“Maria si è arrabbiata con Armando”, si legge. La conduttrice ha inizialmente annunciato che sarebbe scesa una ragazza per lui, ovvero si tratta di una donna che lui ha sentito e poi non le ha più scritto. Il cavaliere napoletano in studio pare abbia cercato di giustificarsi affermando “che era lei a non essere interessata”. Invece, la donna ha raccontato che era stata proprio lei a chiedergli di fare una videochiamata, che lui avrebbe rifiutato di fare “perché aveva paura che poi facesse screeshot”. Arrivati a questo punto, Maria ha perso davvero la pazienza facendo notare ad Incarnato che non è la prima volta che si trova in queste situazioni tanto da consigliargli di smetterla di fare il personaggio.