Nikita Pelizon, lo staff contro il reality: “La situazione è gravissima, si va per vie legali”. Signorini ora è in guai seri

Sta accadendo davvero di tutto in questi giorni fuori dalla casa del GFVip. Nikita Pelizon non lo sa ma il suo staff è pronto ad agire per vie legali contro la stessa produzione e Alfonso Signorini. Tutti litigano con tutti e le parole si fanno sempre più pesanti.

La Casa è diventata, durante le festività natalizia, una polveriera. Non c’è modo di fermare le cattive parole e le offese dei concorrenti. Sui social tutti si stanno ribellando ma pare che nessuno al momento stia facendo nulla.

Lo staff di Nikita pronto ad agire per vie legali contro il GFVip e Signorini

Qualche ora fa a scatenare l’ira del web la forte lite tra Antonino e Patrizia ma anche quella tra Sarah e Nikita. Le due sarebbero arrivate addirittura alle mani tanto che il popolo della rete quesa volta ha chiesto dei seri provvedimenti. Inoltre, alcuni giorni fa le frasi infelici di Luca Onestini nei confronti della Pelizon lo stesso hanno fatto infuriare, tanto che ora ad intervenire è proprio lo staff della gieffina.

Sembrerebbe che il team legato a Nikita da molto sta cercando di mettersi in contatto con la produzione del Grande Fratello Vip per parlare con la concorrente e aggiornarla su tutto ciò che sta accadendo. Secondo i suoi sostenitori, la giovane sta passando per quello che non è e in questo caso si sta umiliando una persona.

La nota ufficiale dello staff: cosa succederà adesso?

“Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi”, ha fatto sapere lo staff di Nikita. A questo punto, però, sono stati svelati anche altri retroscena riguardanti i tentativi inutili, di mettersi in contatto con la gieffina. Sembra che più volte sia stato chiesto agli autori di poter interagire con lei, senza ottenere dei risultati. Per questo motivo ora è il momento di agire per vie legali. Ecco la nota:

“Ci dispiace molto… Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO”. “Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita. Cosa succederà adesso?