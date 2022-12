Edoardo Donnamaria a rischio squalifica: lo “schiaffo” ad Antonella ha scatenato l’ira del web

Nuova lite tra Antonella ed Edoardo al Grande Fratello Vip

Un nuovo scontro tra Antonella ed Edoardo ha scatenato il caos sui social poche ore fa. I due sembrano proprio non andare d’accordo nonostante is ostinino a stare assieme. A credere che entrambi sono totalmente differenti anche gli altri ragazzi in casa, che trovano nella Fiordelisi una persona cattiva e falsa.

Infatti, l’influencer salernitana viene attaccata da tutti. Ma cosa è successo adesso? Ieri sera, Antonella ed Edoardo hanno litigato per l’ennesima volta e in questo caso un gesto di lui ha scatenato la rete, tanto da chiedere un provvedimento immediato.

Edoardo Donnamaria nella bufera, un suo gesto potrebbe portarlo alla squalifica

Per chi sta seguendo il GF Vip, sa benissimo che la storia tra Antonella ed Edoardo non sta andando certo per il meglio ma se. Fino ad ora, era stata Antonella a scatenare i commenti e l’indignazione dei fan, stavolta è un gesto di Donnamaria nei suoi confronti a fare indignare tutti.

In molti, infatti, stanno chiedendo che vengano presi importanti provvedimenti contro di lui, tanto che si vocifera addirittura una possibile squalifica. Ma qual’è il gesto incriminato dagli utenti verso la Fiordelisi?

Edoardo simula uno schiaffo contro Antonella e fa infuriare la rete

Durante la loro discussione, Edoardo ha fatto finta di alzare le mani come se volesse dare uno schiaffo ad Antonella. Ovviamente nulla di tutto ciò è accaduto ma già la simulazione del giovane speaker non è piaciuta al popolo della rete, che ha gridato provvedimenti.

E’ la prima volta che il web si scaglia proprio contro Donnamaria e non contro la Fiordelisi che fino ad oggi lo ha sempre “umiliato”. Insomma, al momento questa è la richiesta degli utenti ora però bisognerà vedere cosa ne penserà Signorini nella puntata di lunedì. Sarà davvero squalificato? Non ci resta altro che attendere.