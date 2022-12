Anticipazioni GF Vip,nuovo concorrente in arrivo: Signorini ha puntato proprio lui, come reagirà Edoardo?

Alfonso Signorini starebbe preparando il colpo di scena per la prossima puntata del GF Vip

Bomba in arrivo al Grande Fratello Vip. Stando ad alcune voci che girano in rete Alfonso Signorini pare stia preparando un vero e proprio colpaccio in Casa. Il conduttore sembra aver voglia proprio di trash e se questo giovane concorrente deciderà di partecipare al reality di sicuro ne vedremo delle belle.

Stando alle ultime news, Alfonso pare voglia far entrare in Casa, l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Il businessman e mental coach è stato già ospite in passato della trasmissione per un confronto con la modella e influencer che però non ha portato ad alcuna riconciliazione. Il giovane non ha mai nascosto di provare ancora un sentimento per la ex ma la salernitana ha sempre detto di provare solo un bene fraterno nei suoi riguardi. Cosa succederà se entrerà?

Gianluca Benincasa dice la sua

Intervistato da Fanpage, a rispondere all’ipotetica voce che sta girando in queste ore sui social ci ha pensato direttamente Gianluca. Il ragazzo infatti ha detto che anche lui sta sentendo queste voci in giro ma al momento non gli è stata fatta nessuna proposta.

Al momento, l’ex fidanzato di Antonella ha preferito non sbilanciarsi troppo ma a quanto pare, stando a fonti sicure, il suo ingresso nel programma di Canale 5 è nell’aria. Non resta che attendere…

Antonella Fiordelisi protetta dagli autori

Il personaggio che si è creato al GF Vip di Antonella Fiordelisi sembra sia diventato molto importante per le dinamiche di questa edizione. E’ inutile negare quanto l’ex spadista faccia parlare di se, basta pensare anche a tutto ciò che è successo con Francesco Chiofalo, con il padre Stefano e ora con quest’altro ex Gianluca.

L’ex fiamma di Chiofalo è diventata protagonista del gioco fin da subito. Inizialmente per la sua vicinanza a Marco Bellavia, successivamente per la sua love storie con Donnamaria. Fino a passare poi a lunedì scorso dove è scoppiato lo scandalo del televoto truccato. Per molti la produzione proteggerebbe la Fiordelisi a discapito di altri…