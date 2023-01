Cristian Galella di Ued, lo ricordate? Ecco chi c’è nella sua vita dopo Tara Gabrieletto

Chi ha seguito Uomini e donne negli anni passati sicuramente si ricorderà di Cristian Galella. Il ragazzo è stato uno dei tronisti più seguiti del programma, facendo la storia dello stesso format, proprio come a Costantino Vitagliano.

Nel suo percorso si è avvicinato a Tara Gabrieletto dove, dopo una serie di indiscrezioni, presunti tradimenti e dichiarazioni shock alla fine si sono scelti. Una storia d’amore bellissima che ha fatto sognare tanto i fan della coppia.

Tutto poi si è rotto dopo la partecipazione a Temptation Island dove Cristian le ha proposto di sposarsi e poi alla fine l’ha lasciata. Ma cosa fa adesso Cristian?

Uomini e donne: problemi per Tara Gabrieletto

Nei giorni scorsi a tornare sotto la luce dei riflettori è stata proprio Tara. L’influencer infatti è finita su tutti i siti web per via della rottura con la sua storica amica Chiara. Il tutto a causa del suo pitbull che ha azzannato la figlia di Chiara portandole gravi danni al volto.

Ovviamente il tutto è finito in mano ai legali e per la Gabrieletto le cose non si sono messe bene. Dopo la fine della sua storia con Cristian, la giovane si è concentrata molto sul suo lavoro e sui propri animali. Ricordiamo che alla fine lei e Galella sono convolati a nozze nel 2016, ma il loro matrimonio è durato poco più di 4 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Gallella (@cristian_gallella_83)

Nuova vita per Cristian Galella

E se Tara sembra essere ancora single diversamente invece è la situazione di Cristian. Galella infatti pare abbia trovato la sua anima gemella e a comunicarlo ai fan è stato proprio lui stesso. Nelle scorse ore in occasione dello scoccare la mezza notte, l’ex tronsita di Ued ha postato uno scatto dolcissimo assieme alla sua nuova fiamma.

Si è trattata di una vera e propria notizia bomba dato che erano anni che non si vedeva Cristian assieme a qualcuno. Come si può vedere dalla foto, la sua nuova compagna è stupenda, mora e dal fisico mozzafiato. “Tu che mi hai dato il sorriso….❤️

Che inizi il nostro 2023…, buon anno a tutti: queste le sue parole”. Al momento ancora non sappiamo chi sia la ragazza ma sicuramente nei prossimi giorni potremmo svelare la sua identità.