Antonino Spianlbese fuori dal GF Vip: cosa è accaduto poco prima di mezzanotte

L’ex compagno di Belen Rodriguez costretto a lasciare la casa del GFVip

Non è stato di certo un buon inizio anno per Antonino Spinalbese che si è trovato costretto a lasciare la casa del GFVip poco prima della mezzanotte. L’ex compagno di Belen è dovuto andare via per sottoporsi ad accertamenti medici.

A comunicarlo la stessa produzione con questo messaggio sull’account Twitter ufficiale della trasmissione. Il concorrente già qualche giorno fa aveva manifestato dolore al coccige. Infatti ha una cisti e si era parlato di un’operazione da fare “in corso Grande Fratello”. Insomma, la sua uscita era già nell’aria ma mai nessuno aveva pensato che avrebbe lasciato il reality proprio l’ultimo dell’anno.

Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2022

Come sta adesso il gieffino? Il messaggio di Ginevra Lamborghini

E mentre Antonino a poche ore dallo scoccare della mezzanotte è dovuto uscire dalla Casa, gli altri gieffini si sono preparati al grande veglione di Capodanno. Musica, cibo e tanto divertimento, ieri sera fino alle prime ore di questo mattino.

Al momento purtroppo ancora non si hanno notizie su Spinalbese e questo sta molto preoccupando i fan. Infatti, dando uno sguardo in rete sono molti gli appassionati del programma ad essere in apprensione sulle sue condizioni.

E a mandare un messaggio al giovane coiffer, che in queste settimane ha dimostrato anche una certa sofferenza nello stare in casa, Ginevra Lamborghini. Tra i due infatti è nata una bella amicizia che non è passata inosservata nemmeno agi autori. Appena si è diffusa la notizia dell’abbandono di Antonino dalla casa, la sorella di Elettra ha subito voluto mandargli un messaggio.

L’ex Vippona adesso in promozione con due singoli, ha pubblicato una storia Instagram, un tramonto sul mare in cui si intravede la luna e le mani giunte nel cielo in segno di preghiera o di ringraziamento. Sicuramente un gesto di vicinanza che avrà fatto piacere a Spinalbese..