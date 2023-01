GFVip, Antonino potrebbe non rientrare in Casa: Ecco dove sarebbe stato avvistato

Il coiffeur sarebbe stato avvistato proprio con lei…

In queste ore non si parla d’altro. Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del GFVip per problemi di salute. Di questa questo suo abbandono in casa se ne era già parlato nelle scorse settimane e ore è arrivato il momento.

A poche ore dallo scoccare la mezzanotte, il gieffino ha salutato tutti, per potersi curare. Il ragazzo soffre per via di una cisti al coccige . Secondo i primi pettegolezzi social, Spinalbese potrebbe non rientrare più in casa e sembra che ieri sia stato avvistato assieme a sua figlia Luna Marì, avuta dalla sua relazione con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese lascia definitivamente il GFVip?

C’è da precisare che oltre al suo problema si salute, Antonino aveva già espresso il desiderio di voler lasciare i suoi compagni di viaggio. Ormai sono 4 mesi che è chiuso in casa e forse la situazione sta diventando un pò pesante. Motivo per cui a causa anche di questa cisti avrebbe preso la palla al balzo, decidendo di abbandonare direttamente il programma.

Ieri sera, infatti, non ha aspettato nemmeno la mezzanotte per festeggiare il nuovo anno. Antonino ha abbandonato il GFVip e potrebbe ancora non ritornare. Sono molti gli utenti che credono che non tornerà… Nel frattempo, dopo la sua uscita, anche Ginevra Lamborghini si è fatta sentire online dedicando al suo amico un dolce messaggio che non è passato inosservato.

Solo pettegolezzi: Belen è a Napoli

Come ben sanno i ben informati, è impossibile che Antonino si sia visto con la figlia Luna Marie. il concorrente del GFVip è lontano dalla sua bambina, anche perchè la piccola è in compagnia della mamma e Stefano.

La coppia ha trascorso il Natale e il Capodanno a Napoli, ovviamente anche assieme a Santiago nella bellissima villa a Posillipo presa in affitto dal ballerino. Quindi l’ipotesi degli appassionati di gossip si rivelerebbe particolarmente fantasiosa.