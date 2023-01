GF Vip, Capodanno da dimenticare per Antonella e Edoardo: lui sbotta e mette fine alle sue provocazioni

E’ finita tra la Fiordelisi e Donnamaria

Non è stato un Capodanno semplice nella Casa del GFVip trai concorrenti. Dopo l’abbandono di Antonino Spinalbese, sono iniziati una serie di scontri tra gli altri gieffini. In particolar modo Antonella ed Edoardo già ai ferri corti si sono evitati tutta la serata.

Nello stesso tempo però non sono mancate frecciatine soprattutto da parte di Donnamaria, che finalmente secondo qualcuno ha tirato fuori un pò di carattere. E’ da settimane che Edoardo viene definito un cagnolino, dagli utenti in rete. Il ragazzo, infatti è spesso vittima della sua compagna che lo tratta davvero come se fosse il nulla.

Antonella e Edoardo: Capodanno separato al GF vIP, lui sbotta

Il popolo web più di una volta si è scagliato contro Antonella, per i suoi modi di fare e soprattutto per le parole che spesso rivolge al suo fidanzato. Dopo l’ennesima lite avuta durante la settimana i due si sono lasciati. Inoltre, si sono evitati anche ieri sera trascorrendo il Capodanno da separati.

Lei, però come aveva preannunciato, ha cercato di farlo ingelosire in ogni modo avvicinandosi ad Andrea e passando il resto della nottata tra le braccia di Daniele Dal Moro. Donnamaria, stanco delle sue continue provocazioni, ha cercato di andare avanti e divertendosi ha baciato Alberto De Pisis.

Poi, ben oltre la mezzanotte, Edoardo si è arrabbiato con Patrizia Rossetti ed ha spiegato le sue ragioni (mentre Antonella piangeva ogni volta che si accorgeva di essere ripresa).

Hai visto come si è comportata Antonella questa sera? Chiedilo ad Antonino e Andrea. Per caso ti sarebbe piaciuto che lei si butta addosso agli altri mentre io non ci sono? Non sono sufficientemente innamorato? Vuol dire che mi sono rotto il cazz*, mi sono rotto i coglion* di essere preso per il cul* da una ragazzina. Edoardo poi ha sottolineato che non è la prima volta che gli danno del cagnolino anche dallo studio e visti gli atteggiamenti della Fiordelisi hanno tutti ragione.