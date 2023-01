GF Vip, il papà di Antonella compie un gesto ostile contro Edoardo: ecco che ha fatto

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto inquieti all’interno della casa del GF Vip. Molti sono stati i litigi che hanno animato le giornate e tra di essi ce n’è stato uno che ha riguardato Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due si sono lasciati e adesso il papà di lei ha preso una posizione netta.

Stefano Fiordelisi ha sempre commentato molto le dinamiche inerenti il percorso di sua figlia all’interno della casa più spiata d’Italia. Fino a questo momento, però, aveva sempre cercato di mantenere una posizione neutrale nei riguardi di suo figlio. La situazione adesso è radicalmente cambiata. Vediamo cosa è successo.

La dura posizione del papà di Antonella contro Edoardo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno interrotto la loro relazione nata all’interno della casa del GF Vip. Stavolta la situazione sembra essere piuttosto definitiva. Dopo aver vissuto innumerevoli alti e bassi, durante i quali i due si sono lasciati e ripresi in continuazione, adesso sembra giunto il momento di scrivere la parola fine al loro rapporto. In questi giorni, infatti, Donnamaria ha anche rinnegato il suo rapporto con la Fiordelisi dicendo che se potesse cancellare una cosa dal suo 2022, eliminerebbe sicuramente Antonella dalla sua vita.

Parole piuttosto forti che, purtroppo, non sembrano lasciare spazio ad un chiarimento e un riavvicinamento tra i due. Data la situazione alquanto palese, il papà di Antonella ha deciso di prendere una posizione rigida nei riguardi di Edoardo Donnamaria. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato di aver scoperto che l’uomo ha defollowato da Instagram il bell’Edoardo.

Punto di non ritorno per Fiordelisi e Donnamaria al GF Vip?

Mediante questo gesto, dunque, il papà di Antonella si è schierato duramente contro Edoardo e questo sembra essere davvero il punto di non ritorno. Tutti sanno quanto la Fiordelisi tenga al giudizio dei suoi genitori, specie di suo padre Stefano. Per tale ragione, quando scoprirà dell’accaduto, è molto probabile che deciderà di non tornare indietro sui suoi passi e continuerà ad essere separata da Donnamaria.

Nel frattempo, poi, il signor Stefano si sta cimentando nell’esaltazione dell’amicizia nata tra Antonella e Dana. L’uomo è molto contento che sua figlia abbia finalmente trovato una persona con cui parlare ed essere se stessa senza essere giudicata. L’uomo, infatti, ha elogiato questa amicizia sui social ed ha anche asserito di non vedere l’ora che nella casa del GF Vip entri qualche altro personaggio che possa unirsi a loro.