Riccardo Guarnieri, Natale in love per il cavaliere: beccato proprio con lei (Scoop)

Si continua a parlare ancora di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Uomini e donne, dopo aver perso per sempre la sua Ida Platano pare non trovi pace. Spesso si è parlato di lui nel corso di queste puntate ma anche nelle nuove registrazioni il cavaliere tarantino ancora una volta è stato lui i l protagonista.

Prima che Uomini e donne andasse in vacanza, abbiamo visto Riccardo chiudere ogni tipo di rapporto con Gloria. I due si sono frequentati ma pare che da parte di Guarnieri come sempre non sia scattato nulla di importante. Una vera e propria delusione per la Nicoletti che si è detta davvero mortificata per lo strano comportamento del cavaliere. Ma cosa è successo adesso?

Uomini e donne: ennesimo litigio tra Riccardo e Gloria

Tra Riccardo e Gloria sembrava tutto finito. Il cavaliere aveva detto alla dama che per lei non provava nulla di importante e che tra di loro ci sarebbe potuta essere solo un’amicizia. Un’amicizia non condivisa affatto dalla Nicoletti che per il cavaliere sembrava provare veramente qualcosa.

Insomma, tra i due era finita e la donna aveva deciso di conoscere Umberto, A quel punto come ci fanno sapere gli spoiler si è ripresentato Riccardo che ha provato a “conquistare” Gloria. Il suo solito giochetto che questa volta però ha fatto infuriare anche Maria De Filippi

Riccardo beccato con una dama

L’ultima registrazioni di Uomini e donne è avvenuta il 29 dicembre. Qui è accaduto che Riccardo ci ha riprovato con Gloria ma lei lo ha respinto nonostante la difficoltà nel farlo. Poche ore fa, però è arrivato un clamoroso scoop che sembra far intendere altro.

Deianera Marzano ha pubblicato sul suo account una segnalazione da parte di un fan. Come si può vedere anche nella foto, Riccardo si trova a Sparanise , Caserta assieme ad una dama. Chi è? Per molti non ci sono dubbi: la ragazza in sua compagnia è la Nicoletti. I due quindi si stanno continuando a vedere.