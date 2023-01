Uomini e Donne, Cristian si mostra con la nuova compagna e Tara spiazza: “Tutto molto strano…”

In queste ore, Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, si è mostrato con la sua nuova compagna. Dopo mesi, per non dire anni, di silenzio assoluto in merito alla fine del suo matrimonio con Tara, l’uomo ha deciso di rifarsi una vita e di mostrarla a tutti.

La cosa strana, però, è che da pochissimi minuti Tara ha pubblicato sul suo account Instagram un commento davvero strano, che lascia presumere che tra i due ci siano delle faccende legali in corso. Vediamo cosa è emerso.

La nuova compagna di Cristian di Uomini e Donne: finalmente è ufficiale

Vi ricordate di Cristian e Tara di Uomini e Donne? Loro due hanno fatto sognare tantissimi telespettatori della trasmissione. Il loro matrimonio, però, un po’ di tempo fa è giunto al capolinea, pare a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. Ad ogni modo, adesso è passato un bel po’ di tempo da quel momento, pertanto, i due sono assolutamente autorizzati e liberi di rifarsi una vita.

Fino a questo momento, però, non erano trapelate molto informazioni in merito alla loro rispettiva vita privata. Entrambi, specie Cristian, sono sempre stati molto reticenti a riguardo. Da un po’, però, sul web stanno circolando delle immagini in cui Gallella si mostra in dolce compagnia. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui si trova insieme alla sua nuova compagna. Si tratta di una bellissima donna dai capelli mori e il fisico formoso. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Oranges (@sofiaoranges)

Lo strano intervento di Tara Gabrieletto

La foto, però, non è bastata. Cristina, infatti, ha aggiunto anche una didascalia particolarmente romantica. Nello specifico, ha ringraziato la sua nuova compagna per essere stata in grado di fargli ritornare il sorriso. Adesso, dunque, ai due non aspetta altro che scoprire cosa questo nuovo anno ha in serbo per loro. Insomma, pare che tutto sia alla luce del sole e normale, tuttavia, un commento di Tara di pochi minuti fa sta generando un grosso turbamento.

La donna, infatti, ha pubblicato una frase molto ambigua, che molti ritengono sia riverita all’annuncio circa il fidanzamento tra il suo ex Cristian e la nuova compagna. La Gabrieletto, infatti, ha detto che non ha nessuna intenzione di rispondere pubblicamente a tutte le accuse e offese che sta ricevendo in questi giorni, in quanto ci sono sedi opportune per farlo. In seguito, poi, ha dichiarato che sembra molto strano che “il tutto” sia venuto fuori proprio in questo periodo, ovvero, dopo aver ottenuto un risarcimento. Di cosa starà parlando Tara? Non resta che attendere per scoprirlo.