Alessandro Vicinanza cambia look per Capodanno ma il web ironizza “Sembri Gomez della famiglia Adams”

Alessandro Vicinanza e Ida Platano continuano la loro storia d’amore. La coppia infatti ha trascorso il Natale assieme e anche il Capodanno. Nei giorni scorsi entrambi sono partiti per Torino e insieme a Gemma Galgani hanno passato l’ultimo dell’anno.

Tra foto, video e messaggi, la neo coppia di Uomini e donne si è augurata di vivere assieme il resto della vita e magari chissà allargando la famiglia. Tra le tante foto postate dall’imprenditore salernitano però un dettaglio non è passato inosservato, ovvero il nuovo look del ragazzo.

Alessandro Vicinanza cambia look per Capodanno

Spesso criticato sui social per via delle sue labbra, che qualcuno ritiene molto “pompate” ora Alessandro è stato preso di mira per via del suo cambio look. Per l’ultimo dell’anno ha deciso di travolgere qualcosa nella sua capigliatura decidendo infatti di dare un taglio ai capelli.

Come si può vedere nelle ultime foto ha tagliato molto il ciuffo ma ha anche eliminato totalmente la barba. Ma non solo come si può vedere dalle immagini ha deciso di lasciarsi solo il baffetto. E qui che è subito partita l’ironia dei social. In tanti, infatti, lo hanno paragonato a Gomez della Famiglia Adams. Sembri Gomez ma ti sei visto ha scritto qualcuno. Fai ridere, ha scritto qualcun altro. Molti utenti inoltre hanno notato che il bel salernitano ha preso su anche qualche kilo.

La nuova vita di Alessandro e Ida dopo Ued

Da quando Ida e Alessandro hanno lasciato Uomini e donne non si sono più allontanati. Se qualcuno credeva che tra i due tutto sarebbe finito presto possiamo dire che la coppia sta vivendo una vera e propria favola. Tanti i progetti assieme, tanti i viaggi e le passioni condivise. Alessandro ha detto che ha trovato la donna della sua vita, Ida è quella che ha sempre cercato.

Inoltre, Vicinanza non ha nemmeno nascosto il desiderio di voler avere un figlio da lei e lo stesso anche la Platano. In questi giorni di festa per via della lontananza, la coppia si è adeguata trascorrendo prima qualche giorno a Salerno e poi a Brescia. Diversamente invece è stato per l’ultimo dell’anno dove entrambi sono partiti per Torino andando da Gemma.