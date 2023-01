Scoop su un’ex coppia di Uomini e Donne, lui con un’altra: “La tradiva da tempo” (FOTO)

Anche se Uomini e Donne è andato in vacanza per le festività natalizie, continuano a trapelare notizie ed informazioni inerenti alcuni ex protagonisti. In queste ore, a generare particolare sgomento è uno scoop su un’ex coppia della trasmissione.

Si tratta di due ex esponenti del trono classico, i quali si sono conosciuti e innamorati nel programma. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi e i due si sono lasciati. In queste ore, però, stanno emergendo dei retroscena inediti sul loro conto. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Retroscena inediti su un’ex coppia di Uomini e Donne

Un’ex coppia di Uomini e Donne è finita nel mirino dei gossip in questi giorni. I protagonisti di questo scoop sono Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Non molto tempo fa i due avevano annunciato di aver interrotto la loro relazione. Dopo numerosi alti e bassi, durante i quali ci fu anche un riavvicinamento che sembrava sincero, i due hanno preso strade diverse. Entrambi, però, si sono sempre mostrati particolarmente reticenti, non commentando in alcun modo l’accaduto.

Le cause che li hanno spinti a chiudere, infatti, non erano note. In queste ore, però, la situazione è cambiata. Sul web, infatti, stanno trapelando svariate informazioni in merito ai motivi che hanno spinto i due a separarsi. Pare, infatti, che la colpa fosse di Sonny. Quest’ultimo è stato accusato di aver tradito Sara, anche più volte, con un’altra donna. A svelare tutti gli altarini è stata l’influencer Deianira Marzano, che è anche amica della coppia.

Sonny ha sempre tradito Sara con l’attuale compagna?

Stando a quanto emerso, dunque, sembrerebbe che l’ex coppia di Uomini e Donne abbia deciso di porre fine alla relazione a causa dei tradimenti di lui. Si vocifera, infatti, che Sonny tradisse Sara da moltissimo tempo. Deianira ha riportato le segnalazioni di alcune persone vicine alla coppia per avvalorare le sue dichiarazioni. Pare che la Shaimi avesse scoperto tutto, decidendo così di interrompere la relazione, ma non è tutto.

Fino a poco tempo fa, infatti, Sonny sembrerebbe aver mandato dei messaggi alla ragazza all’interno dei quali le diceva di amarla, mentre in realtà stava con un’altra donna. La persona in questione è apparsa anche sull’account Instagram di lui e sembra essere la nuova fidanzata di Sonny. I due, infatti, hanno trascorso anche la notte di Capodanno insieme a ballare, divertirsi e scambiarsi tenere effusioni.