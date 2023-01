Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, lei sfoggia il regalo da sogno di lui: fan a bocca aperta (FOTO)

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembra, ormai, ufficiale. Se inizialmente i due cercavano di mantenere un certo riserbo sulla faccenda, adesso le cose stanno radicalmente cambiando.

I due, infatti, si stanno mostrando insieme sui social e non mancano dediche romantiche e regali molto costosi. Proprio in queste ore, infatti, la showgirl ha sfoggiato su Instagram il prezioso regalo ricevuto dal suo attuale compagno. i fan sono rimasti senza parole. Vediamo di cosa si tratta.

Il regalo di Giulio Fratini per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sembra aver trovato finalmente l’amore accanto al suo nuovo compagno Giulio Fratini. I due sono venuti allo scoperto e non stanno esitando a mostrarsi felici e sereni in reciproca compagnia. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore è stata la showgirl. Quest’ultima, infatti, ha deciso di mostrare a tutti i fan che la seguono con tanto affetto e premura lo splendido regalo che Giulio pare le abbia fatto per Natale.

Nello specifico, infatti, la showgirl ha inquadrato la sua mano e al dito medio appare un anello che ha catturato l’attenzione degli utenti del web. Si tratta di una splendida pietra blu, uno zaffiro adornato con altre pietre preziose. Attualmente non si conosce il valore esatto di tale oggetto, tuttavia, sicuramente si tratterà di un gioiello molto costoso e non alla portata di tutti. (Continua dopo la foto)

Matrimonio in vista per i due?

Al polso di Elisabetta, poi, continuano ad esserci i suoi soliti bracciali, da cui non si separa mai e non lo ha fatto neppure durante la sua partecipazione al GF Vip. Non mancano, infatti, due bracciali in particolare, ovvero, quelli con la scritta Elisabetta e Nathan. Insomma, il lusso non è certamente una cosa che manca alla showgirl. Ad ogni modo, ciò che adesso in molti si stanno domandando è, cosa ha in serbo il futuro per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini.

Che questo anello sia solo preludio ad un altro anello ben più importante, ovvero quello di fidanzamento? I fan chiaramente ci sperano e, attualmente, sembrano esserci tutte le condizioni per coronare il loro sogno d’amore in maniera ufficiale. Attualmente, Elisabetta e Giulio si stanno concedendo una vacanza a Dubai per celebrare in maniera adeguata l’anno nuovo. Non resta che attendere per vedere cos’altro accadrà.