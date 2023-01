Oriana e Dana, scoppia una lite violenta: volano insulti e minacce pesanti, Onestini interviene ma ha la peggio

Scoppia una nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip

Ennesima notte di scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sembrano davvero fuori di se nelle ultime settimane tanto che il pubblico da casa pare si sia detto davvero stanco. Dopo le solite litigate tra i Donnalisi e Tavassi con Micol questa notte a finire nel mirino degli altri inquilini sono state Dana e Oriana.

Le due se le sono dette di tutti i colori, finendo addirittura per minacciarsi. Una lite assurda, e fuori dal normale che ha indignato pesantemente. Il tutto poi per colpa di un armadio… E’ stato rinominato il nuovo armadio Gate, anche se non centra assolutamente nulla quello di Ignazio e Cecilia. Questa volta le protagoniste sono state Oriana Marzoli e Dana Saber che nella notte hanno avuto un forte diverbio.

Oriana e Dana quasi alle mani

Una lite senza precedenti quella tra le due che ha indignato il pubblico a casa. Tutto sarebbe nato per colpa di un armadio, dove Dana ha accusato Oriana di aver spostato le sue scarpe. La venezuelana le ha semplicemente messe in un altro armadio ma tanto è bastato per far scoppiare quasi una rissa tra le due donne.

La Marzoli infatti è subito partita all’attacco dicendo alla Saber che non è nessuno. Sei ridicola, sei zero. Sei meglio di me? Una migliore di me non fa questo. Le tue scarpe sono dentro l’armadio pazza. Le tue scarpe sono li non le ho buttate. Ma come ti permetti.

Armadio gate al GFVip: cosa è successo

Mentre Oriana cercava di dare la sua spiegazione sottolineando di aver solo spostato le scarpe, Dana ha continuato ad urlarle contro dicendo come si fosse permessa. Il tutto ovviamente sotto lo sguardo attonito degli altri concorrenti che in piena notte si sono ritrovati catapultati in questa lite. A prendere la parola è stato Luca Onestini cercando di calmare i toni e la rabbia delle due.

E quando vi scandalizzate per lo spagnolo sappiate che ieri Dana parlando in arabo ha dato della zoccola ad #oriana. Ma qui nn vi scandalizzate #gfvip #orianistas #oriana #oriele #incorvassi #gioiellers — ZIA TIZIANA ❤️ (@MissU85170930) January 2, 2023

A questo punto, però ad avere la peggio è stato proprio l’ex tronista che si è trovato accusato da Dana. La modella marocchina lo ha accusato di stare sempre in mezzo a cose che a lui non interessano. Ovunque c’è un problema ci sei tu in mezzo. La vippona poi avrebbe pronunciato una parola in arabo che secondo molti utenti sarebbe un’offesa pesante.