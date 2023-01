Il Paradiso delle signore trama 4 gennaio 2023: Matilde e Vittorio pedinati

La trama della puntata del 4 gennaio 2023 del Paradiso delle signore rivela che Matilde e Vittorio potrebbero essere dei guai. I due, infatti, saranno pedinati, ma chi sarà il mandante di tutto questo?

Irene, dal canto suo, non sembra avere nessuna intenzione di perdonare Clara per quello che le ha fatto. Umberto, invece, comincerà a sospettare che dietro l’acquisizione di Palazzo Andreani si celi una persona di sua conoscenza.

Irene furiosa con Clara al Paradiso delle signore

Nella puntata del 4 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Irene sarà ancora molto arrabbiata con Clara. La ragazza, infatti, non riuscirà a perdonare la sua amica per essere stata complice di Alfredo. Le cose tra i due, ormai, sembrano essere drasticamente compromesse, per tale ragione, la Cipriani non riuscirà a perdonare la sua collega. Su di un altro versante, invece, vedremo che Umberto comincerà ad avere dei seri sospetti su Adelaide.

L’uomo, infatti, si convincerà sempre di più circa il fatto che, dietro l’acquisizione di Palazzo Andreani, si celi proprio lo zampino di sua cognata. L’uomo scoprirà cosa c’è realmente dietro? Lo scopriremo presto. Intanto, la contessa non potrà fare a meno di gioire di questo successo ottenuto soprattutto grazie alla complicità di Marcello. Al grande magazzino, intanto, ci sarà l’evento di beneficenza.

Trama 4 gennaio: si mette male per Matilde e Vittorio

Il Paradiso delle signore, nella puntata del 4 gennaio 2023, si trasformerà in un luogo destinato ai bambini e alla beneficenza. Tutti parlano dell’evento in questione organizzato da Vittorio per aiutare i bambini dell’orfanotrofio. In molti cercheranno di dare una mano per rendersi utili e dare il loro contributo. Elvira, ad esempio, si offre di dare una mano a Salvatore nell’organizzazione dell’evento.

La caffetteria, infatti, ha il compito di organizzare il banchetto per il grande evento. La fanciulla, allora, si offrirà volontaria per preparare tutti i dolcetti. Salvatore, chiaramente, non potrà che essere felice di tutto ciò. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio farà una confessione a Roberto. A tal riguardo, gli dirà di non riuscire a stare separato da Matilde. I due, però, non sanno che presto il loro segreto potrebbe venire allo scoperto. La comparsa del piccolo Adelmo li ha legati ancora di più. In ogni caso, Tancredi ha deciso di far pedinare i due da un investigatore privato. La loro storia rischia di venire fuori.