Il Paradiso delle signore anticipazioni 5 gennaio 2023: Ezio preoccupato, Matilde nei guai

Le anticipazioni della puntata del 5 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che i membri dello staff si adopereranno per rendere l’evento benefico indimenticabile. Sarà necessario l’aiuto di tutti affinché le cose vadano nel migliore dei modi.

Ad ogni modo, il clima gioioso e festoso verrà rovinato da alcuni eventi inattesi. Nello specifico, infatti, vedremo che il segreto di Matilde sta per venire allo scoperto. Ezio, invece, sarà molto preoccupato per l’avvio della sua nuova attività.

Anticipazioni 5 gennaio: le preoccupazioni di Ezio

Nel corso della puntata del 5 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Elvira chiederà l’aiuto alle sue colleghe per realizzare i dolcetti che serviranno per l’evento benefico. La giovane, infatti, potrà contare sull’aiuto di Clara, Irene e Maria. Questo aiuterà le prime due a mettere da parte le divergenze? Non resta che attendere la puntata per scoprirlo. Nel frattempo, però, il clima gioioso che si respirerà al grande magazzino servirà da collante per la Cipriani e Alfredo.

Tra i due, infatti, ci sarà un leggero e graduale riavvicinamento. I ragazzi torneranno bambini per qualche ora e questo servirà a renderli più sereni e tranquilli. Su di un altro versante, però, vedremo che la situazione sarà del tutto differente. Ezio, infatti, non potrà fare a meno di mostrare la sua preoccupazione per il nuovo progetto lavorativo nel quale si sta cimentando. La paura principale dell’uomo è quella di non riuscire ad assolvere ai bisogni della famiglia almeno nei primi tempo in cui l’attività dovrà avviarsi.

Matilde nei guai al Paradiso delle signore

Questa preoccupazione tormenterà non poco l’animo di Colombo. Ad ogni modo, il clima al Paradiso delle signore, nella puntata del 5 gennaio, sarà inquieto anche per un’0altra faccenda. Tancredi sta per essere aggiornato dall’investigatore privato di tutto quello che ha scoperto dal pedinamento di Matilde e Vittorio. Il segreto della donna, dunque, sta per venire allo scoperto e le cose per lei potrebbero mettersi molto male.

Intanto, si respira aria di complotto anche all’interno della famiglia Guarnieri. Umberto sarà sempre più convinto che dietro l’acquisizione di Palazzo Andreani si celi proprio sua cognata Adelaide. A tal riguardo, Fiorenza indagherà un po’ di più sulla faccenda. Grazie alle sue conoscenze, la donna verrà in possesso di qualche informazione in più su Marcello e sui suo progetti lavorativi. Che anche questa verità stia per essere scoperta?