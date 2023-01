Antonino Spinalbese ha passato il Capodanno con la figlia uscito dal GF Vip? Ecco la verità (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di Antonino Spinalbese e della sua uscita repentina dalla casa del GF Vip. In molti hanno ipotizzato che il concorrente avesse adoperato una scusa per uscire dalla casa e per poter trascorrere il Capodanno con sua figlia.

Da poche ore, però, sul web sono trapelate delle informazioni alquanto precise a riguardo. Nello specifico, c’è una foto che sembra spiegare come siano andate esattamente le cose. Ecco cosa è successo.

La verità sul Capodanno di Antonino Spinalbese: ecco dov’era Luna Marì

Antonino Spinalbese ha incontrato sua figlia a Cpodanno? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo in questi giorni. Il concorrente, infatti, ha temporaneamente abbandonato la casa del GF Vip. Il fatto che la sua uscita sia coincisa con il Capodanno, però, ha fatto sorgere dei sospetti ai telespettatori della trasmissione. Ufficialmente si sa che Antonino sia uscito per sottoporsi a degli accertamenti medici. A breve, infatti, il parrucchiere dovrebbe sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Ma sarà davvero questa la verità?

A quanto pare si. Sul web, infatti, è trapelata una foto inerente il Capodanno, in cui si vede dove si trova la piccola Luna Marì. La bimba è insieme a sua madre, Belen Rodriguez, la quale ha trascorso l’ultimo giorno del 2022 e il primo del 2023 presso la villa a Marechiaro, a Napoli, di Stefano De Martino. Ad immortalare tutto è una foto che ritrae la famiglia felice a pranzo sulla splendida terrazza sul mare del ballerino. (Continua dopo la foto)

I due si sono sentiti al telefono? Nasce un nuovo dubbio

Grazie a questa immagine, dunque, è stata chiarita una volta per tutte la faccenda. Antonino Spinalbese non ha passato il Capodanno con sua figlia Luna Marì. La piccola, infatti, è stata tutto il tempo con sua madre, Stefano De Martino e la famiglia di lei. Tale immagine sarà servita a placare le polemiche? Non proprio. In molti, infatti, adesso stanno avanzando un’altra ipotesi.

Nello specifico, infatti, c’è chi crede che, anche se Antonino e Luna Marì non si siano visti di persona, è molto probabile che si siano sentiti telefonicamente o tramite videochiamata. Questo, chiaramente, non ci è dato saperlo, in quanto non possiamo sapere cosa abbia combinato di nascosto Antonino. Per regolamento, i concorrenti del GF Vip che escono temporaneamente dalla casa non possono avere contatti con l’esterno. Ma sarà andata davvero così?