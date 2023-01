GF Vip, Attilio Romita ne combina un’altra: l’ennesimo scivolone potrebbe costargli caro

Ennesimo scivolone da parte di Attilio Romita al GFVip. Il concorrente nelle settimane precedenti più volte è stato centro di polemiche per battutine poco carine su alcune donne. Prima Sarah Altobello, dove l’ha definita una donna fru fru, da non poter presentare da nessuna parte.

Ripreso ovviamente dalle telecamere e da Alfonso Signorini, il giornalista si è scusato davanti a tutti mostrandosi anche mortificato. A quanto pare però non ha imparato la lezione: poche ore fa ne ha combinata un’altra e bella grossa.

Ennesimo scivolone di Attilio Romita: questa volta nel mirino Oriana

Attilio Romita ancora una volta si è trovato protagonista di uno scivolone. L’ex conduttore del Tg1 è stato capace di scatenare il web. Dopo il presunto flirt con Sarah Altobello che ha portato alla rottura con la sua compagna, Romita ha fatto infuriare di nuovo tutto il pubblico dei social.

A metterlo in imbarazzo una frase confidata a un altro concorrente all’interno della Casa nel corso di una chiacchierata tra due amici. “Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po’ fa un giretto£”.

Parole che ovviamente non sono piaciute ai tanti telespettatori che stavano guardando la diretta. Ma a chi si riferiva il mezzo busto del tg 1? Sembrerebbe che questa volta il suo pensiero era rivolto ad Oriana Marzoli. Insieme a Romita c’era Daniele Del Moro che si è lasciato andare ad una risatina

GF Vip anticipazioni: cosa potrebbe succedere stasera

Di certo come in molti già hanno scritto sui social di certo Attilio non verrà eliminato. E’ molto probabile però che Alfonso Signorini come è già successo con Sarah gli faccia un bel rimprovero in diretta. Chissà però come reagirà Oriana dopo aver sentito queste parole. Insomma il Gf è sempre più infuocato e non sono esclusi nuovi colpi di scena.