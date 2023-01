GF Vip, Pace fatta tra gli Incorvassi, ma la regia li censura: scoppia il caos in rete

Finalmente Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno fatto la pace. Dopo giorni di silenzi e di allontanamento i due hanno ritrovato il proprio equilibrio. Tutto è partito dal brindisi di mezzanotte dove la sorella di Clizia non ha voluto dare un bacio a Edoardo.

Il fratello di Guendalina si è molto arrabbiato con la giovane tanto da offenderla quando ballava, dicendo che sembrava un uomo. Da li è partita una forte discussione tra i due, tanto che lei è andata a dormire con Giale De Donà. A quanto pare però poco fa la coppia ha fatto pace ma la regia li ha censurati!

Edoardo e Micol hanno litigato al GFVip

Come in molti hanno visto durante la giornata di ieri Edoardo e Micol hanno continuato a tenersi il muso. I due si sono evitati per tutto il tempo nonostante i vari tentativi degli altri gieffini di farli riconciliare.

Ieri sera, poi, la Icorvaia ha provato ad avere un chiarimento con Tavassi ma lui ancora una volta l’ha respinta. Poi però i telespettatori più attenti hanno notato un particolare, ovvero che i due si sono riavvicinati mentre erano in cucina.

La regia censura il momento in cui gli Incorvassi fanno pace: è bufera

Dopo aver notato il loro riavvicinamento in cucina, i telespettatori hanno subito capito che Micol ed Edoardo hanno fatto la pace. Nello stesso tempo però la produzione ha chiamato la coppia in confessionale, tagliando così questo momento idilliaco.

Ma non è tutto, questo è avvenuto mentre la regia li riprendeva di striscio, infatti era focalizzata di più su altri concorrenti. L’ufficializzazione della pace degli Incorvassi è avvenuta successivamente quando è arrivato il bacio davanti agli altri concorrenti.

Quello che però non si spiega il web è il motivo per cui la produzione abbia mandato in onda il tutto a spezzoni. Al contrario invece ieri la regia è stata ferma per quasi mezz’ora sui primi piani dei Donnalisi in silenzio!