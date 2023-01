Uomini e Donne spoiler 9 gennaio: bufera in studio tra due esponenti del trono over

Lunedì 9 gennaio 2023 torna in onda Uomini e Donne con il primo appuntamento del nuovo anno. La puntata è prevista, come sempre, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. In tale occasione assisteremo alla prima parte della registrazione fatta il 21 dicembre.

Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, gli esponenti del trono over. Gemma Galgani tornerà ad essere protagonista in quanto sta conoscendo un cavaliere che, però, non si sta comportando in maniera esemplare. Vediamo cosa succederà.

Torna Uomini e Donne con delle novità per Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata del 9 gennaio di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Gemma Galgani. La dama stava conoscendo Agostino, tuttavia, nella puntata in questione ammetterà di non essere più interessata a lui. Dopo averlo frequentato per un brevissimo lasso di tempo, infatti, la protagonista si è resa conto di non provare alcuna attrazione nei suoi riguardi. Inoltre, la donna sta uscendo anche con Alessandro.

Quest’ultimo, però, non ha nessuna intenzione di dare l’esclusiva alla Galgani, sta di fatto che sta uscendo anche con altre dame. In studio verrà mandata in onda l’esterna fatta con Gemma. I due hanno fatto un aperitivo insieme e sono stati abbastanza bene. Il cavaliere, però, è uscito anche con Paola. Durante la discussione, lui dirà che tra i due ci sia stato solamente un bacio. Le sue parole faranno infuriare la dama, che uscirà dallo studio piangendo.

Bufera nella puntata del 9 gennaio

Tutti rimarranno esterrefatti e non riusciranno a comprendere il motivo di quella reazione così esagerata. Per tale motivo, si comincerà ad indagare e, al termine di alcune domande, emergerà una verità inattesa. Tra Paola e Alessandro, infatti, c’è stato molto di più di un semplice bacio. Questo renderà la puntata del 9 gennaio di Uomini e Donne particolarmente movimentata.

Alessandro sta uscendo anche con Silvia e Pamela. Specie quest’ultima si mostrerà particolarmente indignata, sta di fatto che si alzerà e lascerà il centro dello studio. Gemma, invece, prenderà la parola per difendere il cavaliere e asserirà di non essere mai stata trattata male da lui. Il suo intervento, però, scatenerà le ire di Tina Cipollari. L’opinionista non farà che attaccare la dama torinese accusandola di essere interessata, come sempre, solo alla sfera sessuale. insomma, un ritorno davvero fatto di fuochi e fiamme quello di lunedì prossimo.