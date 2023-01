GF Vip, anticipazioni: concorrente a rischio eliminazione. Cosa è successo a poche ore dalla diretta

Provvedimenti in arrivo al GFVip

Tra poche ore va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e ovviamente dopo una settimana i fan del programma sono davvero carichi. Questa settimana è accaduto davvero di tutto, liti, accuse, pentimenti e anche incontri che hanno incuriosito e affascinato le dinamiche della casa. Ma cosa vedremo questa sera? Cosa proporrà Signorini dato che sono in arrivo anche nuovi ingressi?

Sicuramente si parlerà di Antonino Spinalbese che come tutti sanno ha lasciato la Casa ieri poco prima della mezzanotte per alcuni problemi di salute. Ma si parlerà anche di un’altra concorrente che poche ore fa is è lasciata andare a frasi infelici facendo infuriare il web. Ma andiamo a vedere i dettagli

Chiesta la squalifica per una concorrente del GF Vip

Nuove polemiche al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Dana e Oriana anche, Patrizia Rossetti si è resa protagonista di un’esternazione abbastanza grave e discutibile che sta rimbalzando ormai da ore suoi social. Tutti si sono indignati davanti alle sue parole chiedendo un provvedimento immediato nella puntata di questa sera.

Il popolo della rete sempre attento a tutto chiede la squalifica, in quanto le parole esternate dalla gieffina davvero sono scandalose. La conduttrice, parlando di una delle voci del Gf Vip che interagisce con i concorrenti ha parlato di quest’ultima lasciando tutti senza parole: “C’ha una voce da stup*o. Se fossi un uomo ti stupr*rei, giuro.”

Una frase il cui scopo era probabilmente goliardico e fine ad un complimento che però è apparsa immediatamente fuori luogo e inopportuna. Molti telespettatori hanno ricordato alcune frasi di Salvo Veneziano che si rese protagonista di frasi molto volgare nei confronti di una compagna d’avventura. Elisa Panicis e che gli costarono la squalifica dal reality show.

Anticipazioni reality: cosa succederà questa sera

C’è da precisare che questa sera ancora non si sa cosa succederà a Patrizia Rossetti, dato che quest’anno sono state molte le cose che non sono piaciute ai telespettatori ma nessuno ha preso provvedimenti. Almeno questa sera Signorini prenderà una posizione? Non ci resta che attendere la diretta che come sempre va in onda dalle ore 21,45 circa.