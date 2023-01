GF Vip, Signorini nella bufera durante il confronto tra i Donnalisi: anche Edoardo sbotta capendo il suo “gioco”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GFVip. E’ stata sicuramente una diretta molto movimentata dato che tutti i concorrenti oltre ad avere un faccia a faccia si sono ritrovati a dire addio a Patrizia Rossetti. La gieffina ha deciso, nonostante l’insistenza di Signorini di abbandonare il gioco, spiegando che da quando ha avuto il Covid ha dei strani dolori che non le permettono di viversi a pieno questa esperienza.

Un altro momento cult della puntata il duro confronto tra Antonella e Edoardo. Donnamaria è apparso molto provato dalla fine di questa storia con la Fiordelisi, mentre lei sempre pungente e determinata. Durante il faccia a faccia Alfonso ha cercato di capirci di più però il suo atteggiamento non è piaciuto al pubblico a casa.

GF Vip: faccia a faccia tra Antonella e Edoardo

Sembra che tutta la produzione del GF Vip sia molto a favore di Antonella. A confermarlo, non solo le continue riprese durante la giornata anche se non ci sono dinamiche ma anche il fatto che viene sempre protetta.

Ieri finalmente Antonella ed Edoardo hanno avuto odo di parlarsi e di dire la loro davanti a tutti. L’influencer si è detta decisa a voler chiudere la propria storia in quanto Edoardo è un bambino e non l’ha rispettata. Ovviamente un pensiero che non è condiviso affatto ne da lui e ne tanto meno dal pubblico a casa che trova nell’ex spadista solo tanta cattiveria.

Donnamaria perde le staffe con Signorini e il pubblico lo difende

Ma a far perdere le staffe al pubblico a casa un dettaglio che non è passato inosservato. Più volte Alfonso ha chiesto ai due di spiegare il motivo del perchè si comportano così facendo vedere anche un filmato dove Donnamaria ha utilizzato parole offensive nei confronti della ex.

Inoltre, più volte tutti hanno notato che ogni volta che Edoardo ha provato a spiegare o a dire la sua sul perchè usa determinati atteggiamenti e determinate frasi Alfonso gli ha parlato sopra.

Arrivati ad un certo infatti, il giovane romano ha sbottato contro il conduttore dicendogli che è inutile far vedere clip o chiedere cose se poi non vuole ascoltare la risposta. Alfonso come sempre ha cercato di giustificarsi facendo passare Donnamaria come quello pesante. Ma ecco che qui viene tirato in ballo anche il pubblico a casa che si è subito scagliato contro Signorini: Tutti hanno capito il suo gioco