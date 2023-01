Antonino Spinalbese ricoverato: la sua camera sembra tutt’altro che quella di un ospedale: dov’è davvero?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Tanti i colpi di scena durante la diretta, tra cui l’improvviso abbandono di Patrizia Rossetti per via di motivi legati alla sua salute, l’eliminazione di Wilma ma anche un collegamento con Antonino Spinalbese che al momento è fuori dalla Casa.

Il giovane coiffer ha dovuto lasciare i suoi compagni il 31 dicembre per via di alcuni accertarmenti. Il ragazzo ha una cisti al coccige che gli da molti problemi. Motivo per cui ha dovuto sottoporsi a delle analisi per capire se deve operarsi o meno.

Com sta Antonino Spinalbese e quando rientra in Casa

Da quando ha lasciato la casa del GF Vip, su Antonino Spianlbese sono circolate indiscrezioni molto particolari. Nel dettaglio in tanti hanno creduto che il ragazzo avesse lasciato il reality per suo volere, in quanto stanco e stufo di questa esperienza. Qualcun altro invece ha ipotizzato che fosse corso da Ginvera, mentre qualcun altro ha pensato che la voglia di vedere sua figlia fosse troppo forte per restare ancora nel reality.

A spiegare realmente come stanno le cose, ci ha pensato proprio Signorini ieri sera. Il conduttore si è collegato con il coiffer facendo prendere parte alla diretta tramite un collegamento per tutta la puntata. Alfonso ha chiesto ad Antonino se fosse veramente in ospedale o se fosse nella casa di Ginevra.

GF Vip: Antonino smentisce tutti i pettegolezzi circolati in rete

L’ex di Belen per dimostrare dove si trovasse ha girato la telecamera e da li si sono potute vedere le flebo e il letto che di solito si trova nelle cliniche. Il presentatore ha poi chiesto al concorrente come sta e come ha trascorso il 31 dicembre. Antonino ha spiegato che sta bene, si sta sottoponendo a tutti i controlli e molto presto entrerà in casa, appena gli sarà possibile. Il 31 dicembre lo ha trascorso guardando i fuochi di mezzanotte direttamente dal suo lettino. “La notte di San Silvestro? Dalla finestra ho visto i fuochi d’artificio ed è stata una cosa fantastica”, ha dichiarato in diretta l’hair stylist.

Ma a lasciare i telespettatori senza parole alcuni dettagli della sua camera. Infatti, molti hanno notato che più una camera di ospedale la sua sembrava quella di un albergo dato le rifiniture e la bellezza della struttura stessa. Ovviamente, si tratta solo di opinioni da parte del pubblico… Antonino davvero è in una clinica.