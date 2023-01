Scontro di fuoco tra Onestini e Soleil: lei fa una pessima figura, le sue accuse non convincono nessuno

Ennesimo scontro di fuoco tra Soleil e Luca durante la diretta del GF Vip. La Sorge come tutti sanno ha preso il posto di Sonia Bruganelli anche se possiamo dire che la sua presenza non convince proprio nessuno

Nemmeno Orietta Berta pare sia contenta della collega tanto che non ha nemmeno nascosto di avere poca simpatia nei suoi riguardi. Tornando ad Onestini, l’opinionista e il concorrente hanno avuto un nuovo scontro di fuoco ma questa volta l’ex corteggiatrice di Ued non ha fatto una bella figura.

GF Vip: Soleil Sorge e Luca Onestini se le cantano in diretta

Soleil già dalla scorsa puntata si è subito schierata dalla parte di Nikita, quando si è parlato del rapporto tra Onestini e la giovane. Va precisato che la Sorge e il concorrente si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove entrambi si sono fatti conoscere la prima volta. Luca ha scelto Soleil e poco dopo ha preso parte alla seconda edizione del reality show. Si sono lasciati proprio durante la prima esperienza dell’ex tronista nella Casa di Cinecittà.

Soleil fuori si è avvicinata all’altro tronista del programma, Marco Cartasegna, con cui ha intrapreso una relazione. Questo ha portato di conseguenza alla loro rottura ma Soleil nel corso di questi anni ha sempre speso parole poco carine verso il suo ex. Cosa che ha fatto anche adesso davanti a tutti, facendo perdere le staffe a Luca.

In questo nuovo confronto Luca ancora una volta ha chiesto a Soleil il motivo per cui a distanza di tanti anni continua a parlare di lui e in maniera negativa. Lui non la considera affatto e non lo ha fatto nemmeno quando si sono lasciati nonostante sia stato tradito.

Luca mette a tacere Soleil: applausi per l’ex tronista

L’ex tronista è approdato nello studio di Canale 5 e si è ritrovato di fronte a una Soleil decisamente in difficoltà. Infatti, in diversi momenti di questo confronto è sembrato proprio che lei non sapesse cosa dire. “Lei ha fatto una marea di interventi, anche sua madre ha fatto un’intervista dicendo che a lei di me non fregava niente. Sei venuta qua tu per me o io per te?”.

La risposta di Soleil non è tardata ad arrivare, anche se non è stata poi così convincente. La ragazza infatti sembrava arrampicarsi sugli specchi tanto che arrivata ad un certo punto non sapendo cosa dire ha tirato in ballo Cristina, l’ex di Onestini. Insomma, un intervento che non è piaciuto ed è sembrato totalmente insensato.