Sophie Codegoni incinta per finta? Le clamorose accuse di alcuni utenti (FOTO)

Come tutti i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sapranno, la ragazza è incinta, tuttavia, in queste ore sul web c’è chi ha sollevato una grossa polemica. Nello specifico, infatti, al di sotto di uno degli ultimi post della coppia, c’è chi è intervenuto per muovere insinuazioni molto pesanti.

Nello specifico, pare che alcuni utenti del web non credano molto alla gravidanza di Sophie. Le accuse mosse sono davvero inverosimili. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Sophie è incinta, ma il web solleva dei dubbi: ecco che succede

Sophie Codegoni è incinta per finta? Sul web sta circolando questo pettegolezzo clamoroso che sta generando sgomento, ma anche molta ilarità. Tutto è cominciato nel momento in cui Alessandro Basciano ha pubblicato un post volto ad immortalare l’anno appena concluso all’interno di un0unica foto. In essa sono raffigurati lui e Sophie intenti ad accarezzare il pancino appena accennato della ragazza.

Al di sotto di tale post, però, sono intervenuti alcuni utenti i quali hanno messo in discussione la gravidanza di Sophie. Nello specifico, alcune persone hanno detto di non credere al fatto che l’ex concorrente del GF Vip sia davvero in dolce attesa. I motivi sono diversi. Tra di questi c’è il fatto che i due sono sempre in giro, partecipano a feste e a momenti che non sarebbero adatti ad una donna incinta. Spesso, inoltre, i due sembrano essere in procinto di brindare, cosa che le future neo mamme non dovrebbero fare.

La Codegoni non è un esempio di futura neo mamma? La replica di Basciano

A fomentare ancora di più i dubbi degli utenti del web è la pancia, quasi inesistente di Sophie. La giovane è quasi al quarto mese eppure non ci sono molti segni che lascino presumere una gravidanza. Anche per questo, Sophie Codegoni è stata accusata di essere incinta per finta o, comunque, di non essere proprio l’esempio di una futura neo mamma. La diretta interessata ha preferito non intervenire sulla faccenda almeno per il momento.

A difenderla, però, ci hanno pensato il suo compagno Alessandro e l’amico Amedeo Venza. I due non sono riusciti a prendere sul serio simili accuse, pertanto, hanno preferito rispondere con sarcasmo e ironia. Alessandro soprattutto si è limitato a commentare con le emoticon delle faccine che ridono a crepapelle. Non resta che attendere per vedere se interverrà anche la diretta interessata.