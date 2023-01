Soleil Sorge pentita dopo lo scontro con Luca Onestini: il clamoroso passo indietro(FOTO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip è andato in onda un confronto alquanto discutibile tra Soleil Sorge e Luca Onestini. I due hanno rivangato cose risalenti al 2017 che, ormai, non determinano più alcun interesse.

In molti, infatti, si sono lamentati sul web criticando il comportamento assunto dalla giovane e la veemenza con cui ha continuato a trattare temi che dovrebbero essere morti e sepolti. Pertanto, dopo la messa in onda della puntata c’è stato un clamoroso dietrofront della ragazza.

Le accuse contro Soleil dopo lo scontro con Luca Onestini al GF Vip

Lo scontro tra Luca Onestini e Soelil Sorge non ha convinto nessuno al GF Vip. I telespettatori hanno mostrato scarso interesse per un dibattito incentrato su temi risalenti a tanti anni fa. La Sorge avrebbe fatto molta più bella figura se si fosse limitata a commentare il percorso di Luca che oggi sta portando avanti nella casa più spiata d’Italia. La ragazza, invece, ha intavolato faccende risalenti al 2017 a cui, probabilmente, non credeva più neppure lei.

Insomma, il confronto è stato un vero flop ed ha rappresentato davvero un brutto momento televisivo. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha criticato l’atteggiamento adoperato dai due ragazzi, specie da Soleil, che è stata la prima ad intavolare la faccenda. Le critiche sono state aspre e dure nei riguardi dell’influencer, al punto che la giovane ha deciso di fare un passo indietro.

La Sorge fa un passo indietro dopo la puntata

Nel rispondere al tweet critico di Gabriele Parpiglia, infatti, Soleil Sorge si è scusata con tutto il pubblico per il blocco di cui si è resa protagonista con Luca Onestini. La ragazza, infatti, ha detto di aver dato luogo davvero ad una butta pagina di tv, che andrebbe assolutamente stracciata. D’ora in avanti, dunque, non ha più nessuna intenzione di commentare in alcun modo le faccende inerenti il suo ex.

Tutto questo, infatti, lede totalmente all’immagine della Sorge che, almeno durante la scorsa edizione del GF Vip, era reputata da molti come l’asfaltatrice seriale. Ieri sera, però, si è comportata in maniera un po’ ridicola ed è stata anche messa al suo posto in più occasioni dal suo ex, incredulo a causa delle assurde dichiarazioni fatte dalla giovane. Che questo scivolone costi caro alla carriera televisiva di Soleil? Non resta che attendere per scoprirlo.