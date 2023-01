Selvaggia Lucarelli smaschera Ballando con le stelle: pubblico pilotato, ecco che succede davvero (FOTO)

In queste ore, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato dei video inediti su Ballando con le stelle. Nello specifico, la donna ha ripreso alcuni video registrati dalla platea che siede nello studio della trasmissione ed ha portato alla luce dei retroscena inediti.

Stando a quanto emerso, infatti, pare proprio che il pubblico presente in studio sia pilotato da alcune figure chiamate “scaldapubblico”. Si tratta di soggetti che hanno il compito di comandare gli applausi i buu e quant’altro. Vediamo cosa è emerso.

L’affondo di Selvaggia contro Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ha ancora il dente avvelenato per quanto accaduto a Ballando con le stelle. Per tale ragione, la giurata ha pubblicato dei video su Instagram davvero compromettenti. Molte persone che lavorano all’interno del talent show di Milly Carlucci ci hanno sempre tenuto a rimarcare l’autenticità del programma e, soprattutto, delle reazioni dei presenti in studio. I fan di Selvaggia, a volte, hanno criticato alcune reazioni dei presenti in studio contro l’opinionista.

In più occasioni, però, si è sempre detto che i presenti in sala si comportassero in maniera del tutto libera e arbitraria. Ebbene, questa non sembra essere esattamente la verità. Stando a quanto trapelato dai video pubblicati dalla Lucarelli, infatti, tra gli spettatori appaiono delle strane figure, chiamate “scaldapubblico”, che hanno il compito di comandare le reazioni.

Pubblico pilotato, il ruolo della Lucarelli è compromesso?

Nello specifico, ogni volta che Selvaggia Lucarelli prendeva la parola a Ballando con le stelle, lo “scaldapubblico” di turbo incentivava le persone ad attaccarla. Per contro, invece, quando qualcuno l’attaccava il pubblico doveva applaudire. I modi adoperati da questi addetti ai lavori pare fossero anche piuttosto bruschi. Dai vide in questione, infatti, si vede che esortano con una certa veemenza gli spettatori a seguire le indicazioni.

Tali video sono stati registrati proprio da persone presenti in studio, le quali sono rimaste incredule per il comportamento di alcuni collaboratori del programma. Con queste clip, dunque, Selvaggia ha voluto levarsi qualche ulteriore sassolino dalla scarpa gettando delle ombre sulla veridicità della trasmissione. Adesso la sua permanenza a Ballando è davvero in discussione? In questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi di non rivedere più Selvaggia tra i giudici del talent show di Milly Carlucci. Al momento, però, pare che la Rai le abbia rinnovato in contratto, ma dopo quello che è accaduto le cose potrebbero cambiare.