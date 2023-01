GF Vip, Nikita colta sul fatto dagli autori: “è gravissimo ciò che è successo”. In arrivo provvedimenti?

Chi ha seguito la puntata del GF Vip7 ieri sera sicuramente avrà notato un richiamo a Nikita che non è passato inosservato. La diretta è stata davvero piena di colpi di scena con abbandoni improvvisi, come quello della Rossetti, il collegamento con Antonino e un faccia a faccia tra i Fiordelisi che non è piaciuto.

Ma a scatenare il popolo della rete e gli stessi spettatori un atteggiamento di Nikita, che viola totalmente il regolamento del programma. Si tratta di una cosa grave tanto da meritare l’eliminazione diretta.

Nikita viola il regolamento: la regia la richiama

Tutto è accaduto durante il momento delle nomination. Prima hanno votato alcuni concorrenti in super led. Poi toccava agli immuni esprimersi con la nomination in confessionale. Come in molti hanno notato da casa, un attimo prima Nikita, ha preso della carta del pane ed una penna e ha cominciato a scrivere qualcosa.

Prontamente la regia l’ha richiamata e ha dovuto mettere via tutto cancellando ciò che stava scrivendo. Nel farlo, è passata dinanzi ad Antonella con il foglio girato verso di lei. Il web ovviamente ha notato tutto è si scatenato in rete, lanciando forti accuse.

la fake fatina che si mette d’accordo per le nomination scrivendole sulla carta del pane mio dio lei la più stratega di tutti #gfvip pic.twitter.com/MvLDtt3epx — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) January 2, 2023

Chiesta l’eliminazione diretta della Pelizon: il web non perdona

Chi segue da anni il GF Vip quest’anno sta notando davvero cose assurde tra i concorrenti e soprattutto il troppo silenzio da parte della produzione. Sembra non reale quello che sta accadendo e ancora una volta quello che ha combinato Nikita ha diviso il popolo della rete.

Ma veramente può essere accaduto questo, si sono chiesti in tanti? Fatto sta che sia Nikita che Antonella poi hanno votato Oriana Marzoli. Se veramente la Pelizon ha indicato alla Fiordelisi il nome da fare ha violato gravemente il regolamento. E la cosa ancora più strana è stato il non intervento di Signorini che ha visto tutto